Ксения Бородина погуляла на свадьбе друзей с Николаем Сердюковым
Ксения Бородина. Фото: социальные сети Ксении Бородиной
Экс-хозяйка реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выбрала для торжества пудровое платье в пол.
Судя по всему, на свадьбе блогера Никиты Серовски был определенный дресс-код. Жених и невеста выбрали для своих гостей мягкий жемчужный цвет. И Ксения Бородина в наряде такого оттенка смотрелась невероятно. Платье в греческом стиле выгодно подчеркнуло точеную фигуру ведущей. Открытые плечи придали образу некоторой пикантности, но не сделали его вульгарным.
Глубокий разрез до бедра позволил поклонникам полюбоваться стройными ногами теледивы. Несмотря на то, что лиф у платья был объемным, он совсем не полнил Ксению Бородину. И даже узкая полоса на поясе не «порезала» фигуру ведущей, а только подчеркнула тонкую талию. Николай Сердюков оделся под стать возлюбленной. На нем были белоснежные брюки и нежно-розовая футболка поло. Поклонники по достоинству оценили то, как прекрасно выглядела Ксения Бородина.