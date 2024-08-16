Ксения Бородина погуляла на свадьбе друзей с Николаем Сердюковым

Ксения Бородина. Фото: социальные сети Ксении Бородиной

Экс-хозяйка реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выбрала для торжества пудровое платье в пол.

Судя по всему, на свадьбе блогера Никиты Серовски был определенный дресс-код. Жених и невеста выбрали для своих гостей мягкий жемчужный цвет. И Ксения Бородина в наряде такого оттенка смотрелась невероятно. Платье в греческом стиле выгодно подчеркнуло точеную фигуру ведущей. Открытые плечи придали образу некоторой пикантности, но не сделали его вульгарным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Глубокий разрез до бедра позволил поклонникам полюбоваться стройными ногами теледивы. Несмотря на то, что лиф у платья был объемным, он совсем не полнил Ксению Бородину. И даже узкая полоса на поясе не «порезала» фигуру ведущей, а только подчеркнула тонкую талию. Николай Сердюков оделся под стать возлюбленной. На нем были белоснежные брюки и нежно-розовая футболка поло. Поклонники по достоинству оценили то, как прекрасно выглядела Ксения Бородина.

«Греческая богиня», — написала Анна Семенова.

«Какие вы красивые», — восхитилась Катя Вейбер.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: социальные сети Ксении Бородиной

Читайте также:

Читайте также