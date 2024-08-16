Ксения Бородина погуляла на свадьбе друзей с Николаем Сердюковым

Судя по всему, на свадьбе блогера Никиты Серовски был определенный дресс-код. Жених и невеста выбрали для своих гостей мягкий жемчужный цвет. И Ксения Бородина в наряде такого оттенка смотрелась невероятно. Платье в греческом стиле выгодно подчеркнуло точеную фигуру ведущей. Открытые плечи придали образу некоторой пикантности, но не сделали его вульгарным.

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Глубокий разрез до бедра позволил поклонникам полюбоваться стройными ногами теледивы. Несмотря на то, что лиф у платья был объемным, он совсем не полнил Ксению Бородину . И даже узкая полоса на поясе не «порезала» фигуру ведущей, а только подчеркнула тонкую талию. Николай Сердюков оделся под стать возлюбленной. На нем были белоснежные брюки и нежно-розовая футболка поло. Поклонники по достоинству оценили то, как прекрасно выглядела Ксения Бородина .