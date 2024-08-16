Ювелир Джафарова раскрыла стоимость помолвочного кольца Бузовой: «От 300 до 500 тысяч долларов»
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Поющая ведущая Ольга Бузова намекает на скорую свадьбу.
Уже почти не остается сомнений в том, что Ольга Бузова скоро выйдет замуж. Ведущая недавно засветила кольцо на «том самом пальце». Изделие с белыми и большим желтым камнем ювелир Дина Джафарова назвала «классическим помолвочным». Такое украшение могут себе позволить изготовить только иностранные компании с очень высоким уровнем или российский частный ювелир. Стоимость колечка немалая. Видимо, Ольга Бузова сумела завоевать сердце очень обеспеченного человека.
«Влияние бренда на такое украшение с геометрической прогрессией может увеличить его стоимость. Но крупный камень с хорошей чистотой и насыщенным цветом уже является дорогостоящим. Поэтому моя оценка кольца Ольги стартует от 300 тысяч до 500 тысяч долларов», — объяснила эксперт в разговоре с КП.
Получается, что на подарок для Ольги Бузовой таинственный возлюбленный потратил около 45 миллионов рублей. Напомним, что поющая ведущая не стала показывать лицо своего нового избранника. Некоторые поклонники и вовсе решили, что теледива их обманывает. А таким образом решила привлечь к себе внимание на фоне бурно развивающегося романа Ксении Бородиной. Другие предположили, что тайный поклонник — это Тимур Батрутдинова. При этом сама Ольга Бузова продолжает сохраняться интригу.