Ювелир Джафарова раскрыла стоимость помолвочного кольца Бузовой: «От 300 до 500 тысяч долларов»

Уже почти не остается сомнений в том, что Ольга Бузова скоро выйдет замуж . Ведущая недавно засветила кольцо на «том самом пальце». Изделие с белыми и большим желтым камнем ювелир Дина Джафарова назвала «классическим помолвочным». Такое украшение могут себе позволить изготовить только иностранные компании с очень высоким уровнем или российский частный ювелир. Стоимость колечка немалая. Видимо, Ольга Бузова сумела завоевать сердце очень обеспеченного человека.

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«Влияние бренда на такое украшение с геометрической прогрессией может увеличить его стоимость. Но крупный камень с хорошей чистотой и насыщенным цветом уже является дорогостоящим. Поэтому моя оценка кольца Ольги стартует от 300 тысяч до 500 тысяч долларов», — объяснила эксперт в разговоре с КП.