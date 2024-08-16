Романтичная Арзамасова, «рокерша» Водонаева и мохнатая Бузова: в каких нарядах щеголяли звезды на этой неделе

Эта неделя стала перевалочной для августа. Началась вторая половина последнего месяца лета, и знаменитости как будто бы пытаются ухватиться покрепче за возможность насладиться летним отдыхом.

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Демонстрируя свои откровенные наряды, селебрити одинаково радуют и поклонников, и хейтеров. Teleprogramma.org с удовольствием присмотрелась к резонансным аутфитам прошедших будней.

«Розовая пантера» Наталья Подольская