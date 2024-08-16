Романтичная Арзамасова, «рокерша» Водонаева и мохнатая Бузова: в каких нарядах щеголяли звезды на этой неделе

Фото: Global Look Press

Жаркие денечки вот-вот закончатся и звезды вовсю наслаждаются солнцем.

Эта неделя стала перевалочной для августа. Началась вторая половина последнего месяца лета, и знаменитости как будто бы пытаются ухватиться покрепче за возможность насладиться летним отдыхом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Демонстрируя свои откровенные наряды, селебрити одинаково радуют и поклонников, и хейтеров. Teleprogramma.org с удовольствием присмотрелась к резонансным аутфитам прошедших будней.

«Розовая пантера» Наталья Подольская

Наталью Подольскую снова подозревают в беременности. Она хранит молчание и упаковывает округлившийся по неизвестным причинам животик в ярко розовое платье, фотографируясь на фоне Эйфелевой башни.

Наталья Подольская в прекрасном настроении на отдыхе в Париже. Фото: соцсети Натальи Подольской

Вечерний наряд из нежной ткани она решила сочетать со спортивными кроссовками — вероятно, для того, чтобы сделать прогулку по Парижу более комфортной. Жизнерадостность Натальи нашла отражение в сердцах фанатов, а вот хейтеры дружно заявили: «Ай-ай-ай!»

anowikowa: «К этому платью не идут спортивные аксессуары!»

irinaserowaaaa: «Фу, какая самодовольная».

mdns991: «Не тигрица, розовая пантера!»

Ноги Алены Водонаевой

А вот Алена Водонаева, можно сказать, размахивает перед подписчиками красной тряпкой. В роли триггера — алое бикини, которое как нельзя лучше подчеркивает рельефные ноги знаменитости. В рокерском кроп-топе она сурово гипнотизирует аудиторию через темные очки. А в подписи к фото намекает: «Как ты меня узнаешь».

Алена Водонаева по-особенному чувствует себя в конце лета. Фото: соцсети Алены Водонаевой

Одни фолловеры вдохновились образом и начали расхваливать бедра Алены, а у других к этому ансамблю возникли вопросики.

1717tatiana: «Зачем показывать такие уродливые ноги?»

denisolga12: «Ощущение, что мы в девяностые попали. Кошмар какой!»

danielnisul: «Фу! Перед людьми не стыдно?»

Ольга Бузова в шубе

А вот Ольга Бузова на пару с Клавой Кокой по хорошей традиции готовит сани летом. А точнее — теплую шубу. Певица показала видео в мехах у костра да еще и на снегу. И это в августе!

Ольга Бузова напомнила подписчикам, что зима близко. Фото: соцсети ТНТ

Подписчики поняли, что это съемки новогоднего проекта ТНТ «Звезды в Сибири», но сам образ многие не оценили.

Гала: «Выглядит на 46. Старше себя вообще».

Жеша: «ПрЫнцесса из Тайги! Что за кич?»

Кака: «А такие шубы еще носят?»

Анна Седокова раздает жару

За «голый наряд» досталось и Анне Седоковой. Певица воссоединилась с мужем и на радостях опубликовала горячий контент в купальнике (или топе), который с трудом сдерживает ее округлости.

Анна Седокова на летнем вайбе. Фото: соцсети Анны Седоковой

Не секрет, что фигура экс-участницы группы «Виа ГРА» — это отдельная тема для обсуждения. Вот и эта публикация не стала исключением. Правда, несмотря на летние вайбы, такую обнаженность Анне простили далеко не все.

OleG: «Ну скажите ей уже, что она сексуальная, а то она из наряда своего вывалится!»

Олггга: «А голова седая… Ань».

Елена: «Грудь — как попка ребенка!»

Галчонок: «Ну, сытная!»

Дважды мамочка Лиза Арзамасова

А вот Лиза Арзамасова предстала перед подписчиками в очень сдержанном виде. Еще бы, у нее совершенно другой повод — рождение дочери Лии. Кадры из ее выписки из роддома моментально разлетелись по Сети. Милым на них было абсолютно все: и парень-стиляга Левушка, и растроганный Авербух на коньках, и слезы радости Лизы.

Лиза Арзамасова вышла из роддома в неожиданно романтичном образе. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Для этого важного момента Арзамасова выбрала объемное платье с пышными рукавами и немного кружева — чтобы подчеркнуть нежность переполняющих эмоций.

Читайте также:

Читайте также