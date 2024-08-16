Романтичная Арзамасова, «рокерша» Водонаева и мохнатая Бузова: в каких нарядах щеголяли звезды на этой неделе

Демонстрируя свои откровенные наряды, селебрити одинаково радуют и поклонников, и хейтеров. Teleprogramma.org с удовольствием присмотрелась к резонансным аутфитам прошедших будней.
«Розовая пантера» Наталья Подольская
Наталью Подольскую снова подозревают в беременности. Она хранит молчание и упаковывает округлившийся по неизвестным причинам животик в ярко розовое платье, фотографируясь на фоне Эйфелевой башни.
Наталья Подольская в прекрасном настроении на отдыхе в Париже. Фото: соцсети Натальи Подольской
Вечерний наряд из нежной ткани она решила сочетать со спортивными кроссовками — вероятно, для того, чтобы сделать прогулку по Парижу более комфортной. Жизнерадостность Натальи нашла отражение в сердцах фанатов, а вот хейтеры дружно заявили: «Ай-ай-ай!»
anowikowa: «К этому платью не идут спортивные аксессуары!»
irinaserowaaaa: «Фу, какая самодовольная».
mdns991: «Не тигрица, розовая пантера!»
Ноги Алены Водонаевой
А вот Алена Водонаева, можно сказать, размахивает перед подписчиками красной тряпкой. В роли триггера — алое бикини, которое как нельзя лучше подчеркивает рельефные ноги знаменитости. В рокерском кроп-топе она сурово гипнотизирует аудиторию через темные очки. А в подписи к фото намекает: «Как ты меня узнаешь».
Алена Водонаева по-особенному чувствует себя в конце лета. Фото: соцсети Алены Водонаевой
Одни фолловеры вдохновились образом и начали расхваливать бедра Алены, а у других к этому ансамблю возникли вопросики.
1717tatiana: «Зачем показывать такие уродливые ноги?»
denisolga12: «Ощущение, что мы в девяностые попали. Кошмар какой!»
Не секрет, что фигура экс-участницы группы «Виа ГРА» — это отдельная тема для обсуждения. Вот и эта публикация не стала исключением. Правда, несмотря на летние вайбы, такую обнаженность Анне простили далеко не все.
OleG: «Ну скажите ей уже, что она сексуальная, а то она из наряда своего вывалится!»
А вот Лиза Арзамасова предстала перед подписчиками в очень сдержанном виде. Еще бы, у нее совершенно другой повод — рождение дочери Лии. Кадры из ее выписки из роддома моментально разлетелись по Сети. Милым на них было абсолютно все: и парень-стиляга Левушка, и растроганный Авербух на коньках, и слезы радости Лизы.