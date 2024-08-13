«С января ходит с помолвочным кольцом»: в Сети почти вычислили ухажера Ольги Бузовой

Бурная личная жизнь Ксении Бородиной , по всей вероятности, вдохновила Ольгу Бузову на то, чтобы поделиться с фанатами и своей романтической фотографией с таинственным незнакомцем. Этим душевным порывом она лишила покоя добрую половину Интернета — теперь разведывательная бригада ночами не спит, пытаясь разгадать личность мужчины, который так близко подобрался к сердцу поющей телеведущей.

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