«С января ходит с помолвочным кольцом»: в Сети почти вычислили ухажера Ольги Бузовой

Бурная личная
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Несмотря на то что
Ольга Бузова нашла себе мужчину в Колумбии
Резонансные снимки в блоге Бузовой появились практически сразу после ее возвращения из Колумбии. Там она находилась на съемках реалити «Звезды в джунглях». Из-за этого некоторые сделали, что ухажер Ольги — это кто-то из участников проекта (кто они — еще достоверно не известно).
ТЮ: «У Бузовой тоже похоже кто-то с проекта нарисовался, начала выкладывать».
Юля: «Сейчас по часам быстро вычислят».
Анастасия: «Хоть бы это действительно был ее возлюбленный, и уже наконец все было бы хорошо, очень желаю Оле счастья!»
Ekaterina: «Дай Бог ей найти свое счастье! Я буду очень рада, если это не пиар, а что-то достойное».
Софья: «Сказано было, они фильм снимают».
Батруха, Артемчек и «очередной» Дава — кого Бузова скрывает на фото рядом с собой?
Однако наблюдательные поклонники высмеяли версию, что с Ольгой может повториться алтайская история Бородиной
«Вроде ничего необычного, кроме того, что отправитель шикарного букета красных роз находится на другом конце земного шара», — подписала публикацию она.
Вот теперь в Сети и гадают: «что за лев этот тигр» — и розы шлет, и в соцсетях знаменитости начал мелькать? Теории звучат самые разные — от нелепых просто ради шутки до волне себе годных вариантов.
Юлия Кузнецова: «Батрутдинов?»
Елена: «Обычная интрига, потом выяснится, что это просто водитель».
VO: «Оля с января ходит с помолвочным кольцом, если вам не показали раньше мужчину, значит, не считали нужным. Это ее личное дело. Но Оля уже не одинока так-то».
Валерия: «Артем Чекалин?»
Алена: «Что это с ней за Иван Бездомный?»
50 оттенков розового: «Этот хоть вроде не плешивый».
Вероника: «Очередной Дава?»
ℳ𝒾 𝒜𝓂𝑜𝓇: «Это точно не Николай, а это уже путь к успеху».
Какие у Ольги Бузовой планы на 2024 год
Сейчас Бузова гастролирует по России, но это ненадолго. Впереди ее ждут съемки второго сезона полюбившегося многим реалити «Сокровища императора». Уже известно, что локацией станет другая провинция Китая (в первом сезоне участники бегали по городу Ханчжоу, который является столицей провинции Чжэцзян). Предполагается, что пара ведущих Бузова — Галустян меняться не будет.
Поэтому в 2024 году Ольга как была трудоголиком, так и останется. Способен ли таинственный мужчина переориентировать звезду на личную жизнь — только время покажет.
У Ольги Бузовой хорошие отношения с коллегами по съемочной площадке. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Читайте также: