«Подольской нужно срочно рожать девочку»: почему жену Преснякова заподозрили в беременности

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже давно радуют поклонников своей крепкой семьей. С 2010 года они живут в законном браке — и на это у них больше причин, чем у кого-либо. В том числе благодаря этому решению мечтавшая о ребенке певица смогла победить бесплодие. Да так, что все так и норовят заподозрить ее в очередной беременности.

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