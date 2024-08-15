«Подольской нужно срочно рожать девочку»: почему жену Преснякова заподозрили в беременности

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Наталья похвасталась в блоге нарядом и локацией, но подписчики обсуждают только ее живот.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже давно радуют поклонников своей крепкой семьей. С 2010 года они живут в законном браке — и на это у них больше причин, чем у кого-либо. В том числе благодаря этому решению мечтавшая о ребенке певица смогла победить бесплодие. Да так, что все так и норовят заподозрить ее в очередной беременности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На днях эта ситуация повторилась. 42-летняя красавица сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни, но в комментариях — сплошные восторги из-за ее округлившегося живота. Подольская привычна к такой реакции и обычно с юмором опровергает ненужные домыслы. Но в этот раз она промолчала. Неужели все серьезно?

Наталья Подольская отдыхает в Париже. Фото: соцсети Натальи Подольской

Сколько детей у Подольской и Преснякова

У звездной пары растут сыновья: 5 июня 2015 года у них родился Артемий, а 22 октября 2020 года — Иван. Рождение первенца стало для семьи настоящим благословением. Подольской пришлось уйти в религию, чтобы забеременеть. В 2010 году она приняла решение перестать жить во грехе (с Пресняковым они плотно знакомы с 2005 года), и официально зарегистрировать отношения.

Вот только после свадьбы прошло еще пять лет, прежде чем на свет появился Артемий. Малыш осчастливил маму, которая до последнего верила, что сможет забеременеть, выносить и родить сама. После рождения второго малыша Подольской стало ясно, что не ровен час судьба еще сможет удивить ее.

У звездной пары растут сыновья. Фото: соцсети Натальи Подольской

У Подольской много хейтеров, но и поклонников не меньше. Каждый раз, когда ракурс фотографии не подчеркивает точеную фигуру знаменитости, комментаторы начинают пророчить ей скорое пополнение в семействе.

rv6wj8xx1f: «Это что, намек на третьего сыночка?»

orchid733: «Очень хочу и желаю, чтоб у этой замечательной пары еще и доченька родилась».

Михриша: «Подольской нужно срочно рожать девочку».

Кстати, этого желает и сам Владимир Пресняков. 56-летний глава семейства прямым текстом сообщил в интервью, что готов стать отцом лапочки-дочки.

Поклонники всем сердцем ждут, когда Подольская родит девочку. Фото: соцсети Натальи Подольской

Наталья Подольская и ее сестра-близнец

Так получилось, что сестры Наталья и Юлиана разделили не только схожую внешность, но и судьбу. Юлиана тоже не могла долго забеременеть, но в 2015 году стала мамой двойняшек.

Старший сын Подольской и ее племяшки — одногодки. Фото: соцсети Натальи Подольской

Наталья души не чает в племяшках Анастасии и Александре. Они часто встречаются семьями в путешествиях, и подрастающие дети демонстрируют крепкую дружбу. Так что с такой наследственностью, многие комментаторы ждут от Подольской не одну девочку, а сразу две.

Виkkи: «Чего скромничать, рожайте близнецов!»

Xana: «Наташа так возится с племянницами, что сразу ясно, кто будет третьим ребенком в семье».

Наталья и Юлиана — сестры-близнецы. Фото: соцсети Натальи Подольской

Кстати, при росте 174 см, вес у Натальи обычно составляет 56 кг. После вторых родов знаменитость активно занималась спортом, чтобы похудеть. И сейчас она в прекрасной форме. Так что для того, чтобы дождаться более очевидных изменений в формах, придется набраться терпения. И то — если на этот раз мнительные комментаторы действительно не ошибаются.

Читайте также:

Читайте также