«Подольской нужно срочно рожать девочку»: почему жену Преснякова заподозрили в беременности

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На днях эта ситуация повторилась. 42-летняя красавица сфотографировалась на
Сколько детей у Подольской и Преснякова
У звездной пары растут сыновья: 5 июня 2015 года у них родился Артемий, а 22 октября 2020 года — Иван. Рождение первенца стало для семьи настоящим благословением. Подольской пришлось уйти в религию, чтобы забеременеть. В 2010 году она приняла решение перестать жить во грехе (с Пресняковым они плотно знакомы с 2005 года), и официально зарегистрировать отношения.
Вот только после свадьбы прошло еще пять лет, прежде чем на свет появился Артемий. Малыш
У звездной пары растут сыновья. Фото: соцсети Натальи Подольской
У Подольской много хейтеров, но и поклонников не меньше. Каждый раз, когда
rv6wj8xx1f: «Это что, намек на третьего сыночка?»
orchid733: «Очень хочу и желаю, чтоб у этой замечательной пары еще и доченька родилась».
Михриша: «Подольской нужно срочно рожать девочку».
Кстати, этого желает и сам
Поклонники всем сердцем ждут, когда Подольская родит девочку. Фото: соцсети Натальи Подольской
Наталья Подольская и ее сестра-близнец
Так получилось, что сестры Наталья и Юлиана разделили не только схожую внешность, но и судьбу. Юлиана тоже не могла долго забеременеть, но в 2015 году стала мамой двойняшек.
Старший сын Подольской и ее племяшки — одногодки. Фото: соцсети Натальи Подольской
Наталья души не чает в племяшках Анастасии и Александре. Они часто встречаются семьями в путешествиях, и подрастающие дети демонстрируют крепкую дружбу. Так что с такой наследственностью, многие комментаторы ждут от Подольской не одну девочку, а сразу две.
Виkkи: «Чего скромничать, рожайте близнецов!»
Xana: «Наташа так возится с племянницами, что сразу ясно, кто будет третьим ребенком в семье».
Наталья и Юлиана — сестры-близнецы. Фото: соцсети Натальи Подольской
Кстати, при росте 174 см, вес у Натальи обычно составляет 56 кг. После вторых родов знаменитость активно занималась спортом, чтобы похудеть. И сейчас она в прекрасной форме. Так что для того, чтобы дождаться более очевидных изменений в формах, придется набраться терпения. И то — если на этот раз мнительные комментаторы действительно не ошибаются.
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