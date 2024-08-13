Анна Седокова воссоединилась с мужем в США: «Летела разводиться, но что-то пошло не так»
Анна Седокова. Фото: Global Look Press
Анна Седокова отложила развод. Певица выложила трогательные кадры в Сеть.
Певица Анна Седокова никогда не была обделена мужским вниманием. В ее анамнезе несколько разводов. Анна Седокова растит троих детей от разных мужчин. И вот уже пять лет артистка состоит в браке с баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. Несколько раз пара находилась на грани расставания. Однако потом им удавалось примириться.
Уже давно супруги живут в разных странах. Анна Седокова вынуждена летать к мужу в США. На этот раз она была уверена, что они разведутся. Именно с этой целью Анна Седокова летала в Лос-Анджелес. Однако в итоге певица выложила кадры, на которых держит мужа за руку в машине.
«Летела разводиться, но что-то пошло не так», — объявила Анна Седокова.
По всей видимости, пока артистка отложила развод. Ей удалось снова поладить с мужем. К слову, ранее Анна Седокова рассказала, что ее сын Гектор живет с Янисом. Мальчик нашел общий язык с отчимом.
Певица хвасталась, что ребенок находится под присмотром мужа, пока она занимается своей карьерой. Также бывшая солистка «ВИА Гры» отмечала, что хотела бы родить еще одного ребенка, но уже от Тиммы. Но пока она так и не решилась на этот шаг.