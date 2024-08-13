Анна Седокова воссоединилась с мужем в США: «Летела разводиться, но что-то пошло не так»

Певица Анна Седокова никогда не была обделена мужским вниманием. В ее анамнезе несколько разводов. Анна Седокова растит троих детей от разных мужчин. И вот уже пять лет артистка состоит в браке с баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. Несколько раз пара находилась на грани расставания. Однако потом им удавалось примириться.

Уже давно супруги живут в разных странах. Анна Седокова вынуждена летать к мужу в США. На этот раз она была уверена, что они разведутся. Именно с этой целью Анна Седокова летала в Лос-Анджелес. Однако в итоге певица выложила кадры, на которых держит мужа за руку в машине.