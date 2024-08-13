Наталья Подольская улетела в Париж без Владимира Преснякова

Наталья Подольская уже давно в браке с Владимиром Пресняковым . У пары растут сыновья: девятилетний Артемий и трехлетний Иван. Семейство этим летом отправилось в Испанию и остановилось на вилле сестры-двойняшки Натальи, которую зовут Юлиана. К ним приехал даже сын Владимира Преснякова от Кристины Орбакайте Никита Пресняков , который давно живет в США.

У Натальи Подольской хорошие отношения с пасынком. Однако она не смогла долго находиться с ним под одной крышей. На днях певица уехала в другую страну. Она взяла с собой старшего сына и сестру с племянницами. Артистка теперь находится во Франции, где только что завершилась Олимпиада.