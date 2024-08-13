Наталья Подольская улетела в Париж без Владимира Преснякова

Наталья Подольская. Фото: соцсети Натальи Подольской

Певица Наталья Подольская взяла с собой в поездку только старшего сына.

Наталья Подольская уже давно в браке с Владимиром Пресняковым. У пары растут сыновья: девятилетний Артемий и трехлетний Иван. Семейство этим летом отправилось в Испанию и остановилось на вилле сестры-двойняшки Натальи, которую зовут Юлиана. К ним приехал даже сын Владимира Преснякова от Кристины Орбакайте Никита Пресняков, который давно живет в США.

У Натальи Подольской хорошие отношения с пасынком. Однако она не смогла долго находиться с ним под одной крышей. На днях певица уехала в другую страну. Она взяла с собой старшего сына и сестру с племянницами. Артистка теперь находится во Франции, где только что завершилась Олимпиада.

Наталья Подолськая с сыном, сестрой и племяшками. Фото: соцсети Натальи Подольская

Дочери Юлианы недавно отметили день рождения, поэтому в качестве подарка им наверняка пообещали визит в Парижский Диснейленд. Наталья Подольская похвасталась, что они сняли роскошные апартаменты в центре города. Певица сразу пошла гулять и запечатлелась у Эйфелевой башни.

А вот Пресняков остался в Испании. Он проводит время с Никитой, с которым видится крайне редко. Старший внук Аллы Пугачевой в России не был два года, но этим летом он заезжал в Москву и проводил время с женой в Ростове-на-Дону.

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