Наталья Подольская улетела в Париж без Владимира Преснякова

У Натальи Подольской хорошие отношения с пасынком. Однако она не смогла долго находиться с ним под одной крышей. На днях певица уехала в другую страну. Она взяла с собой старшего сына и сестру с племянницами. Артистка теперь находится во Франции, где только что завершилась Олимпиада.
Наталья Подолськая с сыном, сестрой и племяшками. Фото: соцсети Натальи Подольская
Дочери Юлианы недавно отметили день рождения, поэтому в качестве подарка им наверняка пообещали визит в Парижский Диснейленд.
А вот Пресняков остался в Испании. Он проводит в
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