Авербух встал на коньки, забирая дочку и Арзамасову из роддома: «Лия — на льду»

Лиза Арзамасова уже 4 года состоит в браке с Ильей Авербухом . Их знакомство произошло на «Ледниковом периоде». Они скрывали свой роман, но потом пару заметили вместе на отдыхе. И теперь у них уже растет сын Лев. А весной супруги рассекретили новую беременность. Они до последнего скрывали пол будущего ребенка. А 8 августа на свет появилась их дочка. Они назвали ее Лия. Шесть дней звезда провела в роддоме .

А накануне состоялась выписка. Лиза облачилась в платье свободного кроя с рюшами. Она вышла из здания и увидела, как Авербух стоит на коньках на искусственном льду. Влюбленные тепло обнялись. Затем сотрудники роддома принесли ребенка. Илья взял ее на руки и закружился на льду. Также приехали сын пары Лев и старший наследник фигуриста от первого брака Мартин. Была рядом и мама Арамасовой Юлия.