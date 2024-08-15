Авербух встал на коньки, забирая дочку и Арзамасову из роддома: «Лия — на льду»

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Илья Авербух растрогал жену, устроив сюрприз. Фигурист встретил Лизу Арзамасову из роддома на коньках.

Лиза Арзамасова уже 4 года состоит в браке с Ильей Авербухом. Их знакомство произошло на «Ледниковом периоде». Они скрывали свой роман, но потом пару заметили вместе на отдыхе. И теперь у них уже растет сын Лев. А весной супруги рассекретили новую беременность. Они до последнего скрывали пол будущего ребенка. А 8 августа на свет появилась их дочка. Они назвали ее Лия. Шесть дней звезда провела в роддоме.

А накануне состоялась выписка. Лиза облачилась в платье свободного кроя с рюшами. Она вышла из здания и увидела, как Авербух стоит на коньках на искусственном льду. Влюбленные тепло обнялись. Затем сотрудники роддома принесли ребенка. Илья взял ее на руки и закружился на льду. Также приехали сын пары Лев и старший наследник фигуриста от первого брака Мартин. Была рядом и мама Арамасовой Юлия.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова с детьми. Фото: соцсети Ильи Авербуха

«Огромный сегодня был день в нашей семье! Трогательный до слез… Выписались с малышкой домой акурат в Левушкин День Рождения! Илюша, спасибо тебе за нежность и чудо! Спасибо за желание радовать и удивлять! Спасибо за незабываемое … Я и представить не могла, что ты так меня встретишь! Феерично! Невероятно! До неба благодарна за эти потрясающие эмоции!!! Это навсегда», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие осыпали пару комплиментами. Примечательно, что в этот день малышу Льву исполнилось три года. Вечером его ждали подарки. День у супругов выдался насыщенный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также