Авербух встал на коньки, забирая дочку и Арзамасову из роддома: «Лия — на льду»

А накануне состоялась выписка. Лиза облачилась в платье свободного кроя с рюшами. Она вышла из здания и увидела, как Авербух стоит на коньках на искусственном льду. Влюбленные тепло обнялись. Затем сотрудники роддома принесли ребенка. Илья взял ее на руки и закружился на льду. Также приехали сын пары Лев и старший наследник фигуриста от первого брака Мартин. Была рядом и мама Арамасовой Юлия.
«Огромный сегодня был день в нашей семье! Трогательный до слез… Выписались с малышкой домой акурат в Левушкин День Рождения! Илюша, спасибо тебе за нежность и чудо! Спасибо за желание радовать и удивлять! Спасибо за незабываемое … Я и представить не могла, что ты так меня встретишь! Феерично! Невероятно! До неба благодарна за эти потрясающие эмоции!!! Это навсегда», — написала звезда.
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие осыпали пару комплиментами. Примечательно, что в этот день
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: