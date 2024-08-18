Мать избивала, а парень сбежал: как сложилась жизнь Виолетты из «Беременна в 16», которая родила особенного ребенка

На 34-й неделе выяснилось, что плод маловесный, а у Виолетты многоводие. Девушку положили на сохранение. На 36-й неделе из-за угрозы жизни ребенка ей сделали кесарево сечение. Его сразу же повезли на операцию : врачи пытались вправить малышке выпирающий кишечник в живот.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Но на этом беды новоиспеченной семьи не закончились. Оказывается, Алиса родилась без лопаток и локтей, а это — приговор на всю жизнь. Отец ребенка сразу же решил, что воспитывать инвалида — не для него. Когда Алисе было три месяца, 17-летний Данил решил снять с себя обязательства. В Сети ситуация восьмиклассницы вызвала приступ негодования по всем фронтам.

Ирина Ш: «Мать Виолетты — эгоистка, лучше бы дочь сделала аборт, как и хотела. Жестоко — да, но зато не мучился бы ребенок и не мучилась она. Ее ошибка в том, что так рано легла под парня. Но кто ошибок не совершает? Просто девочка хотела ласки и любви. А парень — сволочь, настаивал на ребенке, а потом сбежал, бросил двух девчонок в беде. Он думал, что семейная жизнь — мед?»

Что случилось с мамой Виолетты?

Мало Виолетте было несчастий, как ее и без того непростая жизнь после проекта усложнилась в разы. Ее мать начала поднимать на Виолетту руку, всячески ее унижала, и та с Алисой решила уйти из дома. Органы опеки возбудили дело по поводу лишения родительских прав Инны Михайловны — ведь у Виолетты еще есть младший брат.