Мать избивала, а парень сбежал: как сложилась жизнь Виолетты из «Беременна в 16», которая родила особенного ребенка

Реалити «Беременна в 16» любят и смотрят, обсуждают и осуждают. Оно неоднозначно по сути, но однозначно популярно. Несовершеннолетние героини первых сезонов уже повзрослели и теперь как будто бы ничем не отличаются от своих сверстниц. Весной 2024 года программа пережила ребрендинг и теперь называется «Мама в 16».
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Шоу выходит уже пять лет и насчитывает восемь сезонов. Премьера нового состоится 4 сентября. Но многие до сих пор находятся под впечатлением от шестого выпуска седьмого сезона. Год назад история Виолетты из Новой Москвы довела до слез добрую половину телезрителей. Teleprogramma.org решила узнать, как поживает сейчас 17-летняя мама со своей особенной дочкой Алисой.
Виолетта забеременела в 14 лет, но это оказалось не самой большой сложностью в ее жизни. Фото: скриншот / телеканал «Ю»
Виолетта из Новой Москвы. 7-й сезон 6-й выпуск «Беременна в 16»
Этот выпуск вышел в эфир 11 октября 2023 года и наделал много шума. История Виолетты, которая родила в 15 лет поразила всех неравнодушных.
Когда Виолетта «залетела», ее единственным страхом было признаться во всем родителям. Подросток хотела прервать случайную беременность, но ее мама приняла категоричное решение: «
Для аборта Виолетте требовалось согласие матери, и она его не дала. Фото: скриншот / телеканал «Ю»
На 34-й неделе выяснилось, что плод маловесный, а у Виолетты многоводие. Девушку положили на сохранение. На 36-й неделе из-за угрозы жизни ребенка ей сделали кесарево сечение. Его сразу же
Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Но на этом беды новоиспеченной семьи не закончились. Оказывается, Алиса родилась без лопаток и локтей, а это — приговор на всю жизнь. Отец ребенка сразу же решил, что воспитывать инвалида — не для него. Когда Алисе было три месяца, 17-летний Данил решил снять с себя обязательства. В Сети ситуация восьмиклассницы вызвала приступ негодования по всем фронтам.
Ирина Ш: «Мать Виолетты — эгоистка, лучше бы дочь сделала аборт, как и хотела. Жестоко — да, но зато не мучился бы ребенок и не мучилась она. Ее ошибка в том, что так рано легла под парня. Но кто ошибок не совершает? Просто девочка хотела ласки и любви. А парень — сволочь, настаивал на ребенке, а потом сбежал, бросил двух девчонок в беде. Он думал, что семейная жизнь — мед?»
Что случилось с мамой Виолетты?
Мало Виолетте было несчастий, как ее и без того непростая жизнь после проекта усложнилась в разы. Ее мать начала поднимать на Виолетту руку, всячески ее унижала, и та с Алисой решила уйти из дома. Органы опеки возбудили дело по поводу лишения родительских прав Инны Михайловны — ведь у Виолетты еще есть младший брат.
Мама Виолетты не смогла поддержать дочь в непростой ситуации. Фото: скриншот / телеканал «Ю»
По последней информации от Виолетты, женщина на данный момент ограничена в родительских правах. Виолетта живет со своей старшей сестрой, вместе им проще и веселее растить девочку.
Виолетта с Алисой живот у старшей сестры. Фото: скриншот / соцсети Виолетты
Как сейчас живет Виолетта из «Беременна в 16»?
26 февраля 2024 года Виолетте исполнилось 17 лет. Девушка дистанционно получает образование. Также она очень активно ведет блог, где отвечает на многие личные вопросы от подписчиков. Так, выяснилось, что после Дани у нее был другой парень, но и с ним не сложилось.
Алиса растет жизнерадостным ребенком, не понимающим своих особенностей. Фото: соцсети Виолетты
Алиса растет юной звездочкой. В апреле Виолетта писала, что Алисе два года. Точного дня рождения девочки нигде не озвучено. Алису очень любят фанаты несовершеннолетней мамы и пишут ей всяческие комплименты.
Сэмми: «Девочка, которая не опускает руки».
Софья: «Не могу с Алиски, такая миленькая».
Zzz: «Сейчас съем вкусную булочку в платье».
Виолетта активно общается с подписчиками в блоге. Фото: скриншот / соцсети Виолетты
Благодаря телеканалу «Ю» к сложной судьбе Виолетты было привлечено достаточно внимания. Девушка не только получила
Сверстницы Виолетты задают ее недетские вопросы. Фото: скриншот / соцсети Виолетты
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