Калашникова — о словах дочери Киркорова про маму: «Судьба отца-одиночки непроста»

12-летняя дочь
Актриса и певица
«Это хорошо, что Филипп Бедросович так откровенен со своими детьми. А что такого? У нас полстраны живут в неполных семьях, без папы. Да, кто-то выдумывает отцов-капитанов дальнего плавания, а кто-то честно говорит ребенку, что вырастил его один.
Я тоже ращу сына одна, без отца. Даня никогда не видел папу, он нас бросил, когда я была беременной. Сгинул и даже открытку за все эти годы сыну не прислал. Поэтому я понимаю Филиппа. Судьба отца-одиночки так же непроста, как и матери-одиночки. Но дети нас любят не меньше, чем детишки в полных семьях», — высказалась звезда.
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