Калашникова — о словах дочери Киркорова про маму: «Судьба отца-одиночки непроста»

12-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория оказалась весьма здравомыслящей девочкой. В своих соцсетях она заявила, что у нее нет мамы, и она прекрасно знает о своем суррогатном происхождении. Сказала это наследница народного артиста спокойно и даже достаточно холодно.

Актриса и певица Анна Калашникова призналась корреспонденту Teleprogramma.org , что прекрасно понимает Филиппа Киркорова в вопросах воспитания детей, ведь ей тоже приходится поднимать ребенка одной.

«Это хорошо, что Филипп Бедросович так откровенен со своими детьми. А что такого? У нас полстраны живут в неполных семьях, без папы. Да, кто-то выдумывает отцов-капитанов дальнего плавания, а кто-то честно говорит ребенку, что вырастил его один. Я тоже ращу сына одна, без отца. Даня никогда не видел папу, он нас бросил, когда я была беременной. Сгинул и даже открытку за все эти годы сыну не прислал. Поэтому я понимаю Филиппа. Судьба отца-одиночки так же непроста, как и матери-одиночки. Но дети нас любят не меньше, чем детишки в полных семьях», — высказалась звезда.