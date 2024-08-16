Почему Марина Африкантова не рожает детей?

По словам блондинки, она не делает главным смыслом своей жизни материнство. Все свое время Марина Африкантова посвятила поиску себя. Также она признавалась, что даже астролог ей посоветовал сначала обрести себя и состояться как личность, а уже потом рожать детей.
А вот Роман Капаклы не стал ждать, пока его на тот момент еще жена найдет себя. Он закрутил роман с Татьяной Мусульбес. Сейчас пара привыкает к новому статусу родителей. К слову, Марина Африкантова не сдержалась и подколола бывшего возлюбленного, заявив, что лучшая жена та, на которой не женился.