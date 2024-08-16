Почему Марина Африкантова не рожает детей?

Бывший возлюбленный Марины Африкантовой Роман Капаклы стал отцом. Его жена Татьяна Мусульбес родила ему дочь. А вот Марина Африкантова в отношениях с бывшим не стремилась стать мамой. Еще три года назад выпускница реалити-шоу «Дом-2» сделала заявление о том, почему так и не обзавелась детьми.

По словам блондинки, она не делает главным смыслом своей жизни материнство. Все свое время Марина Африкантова посвятила поиску себя. Также она признавалась, что даже астролог ей посоветовал сначала обрести себя и состояться как личность, а уже потом рожать детей.

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