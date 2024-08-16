Жена Бари Алибасова — после новостей о его деменции: «Мы уже с утра котлет накрутили, овсянки наелись»
Бари Алибасов. Фото: Global Look Press
Супруга Бари Алибасова Елена Калинина раскрыла правду о его состоянии.
В эту пятницу, 16 августа, на информационных лентах появились сообщения об удручающем состоянии 77-летнего продюсера Бари Алибасова. Якобы из-за диагностированного церебрального атеросклероза ему угрожает деменция и повторный инсульт.
Между тем, жена продюсера Елена Калинина сообщила, что Бари Алибасов чувствует себя вполне сносно и планирует дожить до 200 лет. Она добавила, что муж помогает ей по хозяйству и намерен в ближайшее время привести в порядок ноги и руки.
«Мы уже с утра котлет накрутили, овсянки наелись. Сейчас собираемся, ждем маникюр-педикюр», — поделилась планами жена Бари Алибасова.