Как живет Чулпан Хаматова в Латвии, и за что ей грозила депортация

6 мая на сцене Тбилисского российского драматического театра им. Грибоедова должен состояться спектакль «Исцеление» с участием актрис Чулпан Хаматовой и Юлии Ауг.

Спектакль «Исцеление»: отмены и показы

На самом деле грузинские зрители должны были увидеть постановку еще 10 апреля, но в их планы вмешалось провидение. А может, кто и повыше.

Как писали тогда СМИ, спектакль «Исцеление» отменили в Тбилиси в день премьеры по инициативе организаторов. Об этом сообщало издание «Абзац».

«Отмена была не со стороны театра, это с их стороны, и потому полностью не знаем обстоятельств», — сообщали тогда в администрации Тбилисского российского драматического театра имени Грибоедова.

По их словам, неизвестно, кто именно принял решение об исчезновении постановки из репертуара в этот день. Однако зрителям обещали вернуть деньги за билеты.

Но 3 мая спектакль «Исцеление» показали в Лимассоле, на Кипре, там, где сейчас живет Алла Пугачева вместе со своей семьей.

Впрочем, подобные показы – это редкие удачи в творческой жизни Чулпан Хаматовой сейчас. Чулпан остается только предаваться воспоминаниям о хлебосольной жизни, ярких ролях и высоких гонорарах, которые были у артистки в России.

Кстати, в недавнем интервью она выразила желание вернуться в Москву, но признала, что не понимает нынешнюю российскую реальность и испытывает боль от произошедших перемен.