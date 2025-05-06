Как живет Чулпан Хаматова в Латвии, и за что ей грозила депортация

6 мая на сцене Тбилисского российского драматического театра им. Грибоедова должен состояться спектакль «Исцеление» с участием актрис Чулпан Хаматовой и Юлии Ауг.
Спектакль «Исцеление»: отмены и показы
На самом деле грузинские зрители должны были увидеть постановку еще 10 апреля, но в их планы вмешалось провидение. А может, кто и повыше.
Как писали тогда СМИ, спектакль «Исцеление» отменили в Тбилиси в день премьеры по инициативе организаторов. Об этом сообщало издание «Абзац».
«Отмена была не со стороны театра, это с их стороны, и потому полностью не знаем обстоятельств», — сообщали тогда в администрации Тбилисского российского драматического театра имени Грибоедова.
По их словам, неизвестно, кто именно принял решение об исчезновении постановки из репертуара в этот день. Однако зрителям обещали вернуть деньги за билеты.
Но 3 мая спектакль «Исцеление» показали в Лимассоле, на Кипре, там, где сейчас живет Алла Пугачева вместе со своей семьей.
Впрочем, подобные показы – это редкие удачи в творческой жизни Чулпан Хаматовой сейчас. Чулпан остается только предаваться воспоминаниям о хлебосольной жизни, ярких ролях и высоких гонорарах, которые были у артистки в России.
Кстати, в недавнем интервью она выразила желание вернуться в Москву, но признала, что не понимает нынешнюю российскую реальность и испытывает боль от произошедших перемен.
Чулпан Хаматова. Фото: Екатерина Цветкова/ Global Look Press
«Я бы хотела вернуться»
«Я бы хотела вернуться — погулять по улицам, по тем местам, где я ребенка в детский сад водила, в школу. По дороге от Театра Наций и обратно. Очень интересно посмотреть. Но я не очень представляю, как туда возвращаться. Я не понимаю ни действительности, ни того, что с людьми произошло», - призналась Чулпан Хаматова.
Также она отметила, что не представляет, как, например, вернуться в театр «Современник» даже как зритель. По мнению актрисы, коллектив стал совсем другим.
Почему Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и хотели депортировать
В 2022 году Чулпан Хаматова получила вид на жительство в Латвии после покупки коттеджа, но выяснилось, что для его сохранения ей необходимо владеть латышским языком и иметь официальную работу. В связи с этим актриса столкнулась с угрозой депортации.
Ранее режиссер Алвис Херманис помог Чулпан Хаматовой устроиться на работу в Новый Рижский театр. Херманис познакомился с актрисой во время постановки спектакля «Горбачев» в Театре Наций и пообещал ей постоянное сотрудничество с латвийской труппой.
Но позже стало известно об увольнении артистки из театра. Причиной стали проблемы с адаптацией Чулпан в труппе и отсутствие популярности у зрителей. Билеты на спектакли с участием Хаматовой практически не продавались.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
К счастью, для самой Хаматовой проблемы с документами удалось разрешить. И из страны артистку не депортируют.
Сейчас она живет с дочерьми: 22-летней Ариной и 14-летней Ией, а ее 21-летняя приемная дочь Ася переехала в Великобританию, где учится в Лондоне. Зарабатывает актриса в основном за счет разовых спектаклей со своим участием.
Бывшие коллеги Хаматовой осудили решение артистки об эмиграции, заявив, что она не считает Россию своей родиной. Так, депутат Госдумы Дмитрий Певцов предложил запретить ей въезд в нашу страну, если она не извинится перед россиянами. В 2023 году Чулпан предложили вернуться в Россию с гарантией безопасности, но она отказалась
Чулпан Хаматова также призналась, что стала легкой мишенью для ненависти и обладает способностью притягивать негативные эмоции. Она прекрасно понимает, что отношение к ней россиян изменилось кардинально.
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