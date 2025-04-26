Снаткина в образе гейши, Захарова — в «рваном», Андрейченко — в меланжевом: звезды на закрытии 47-го ММКФ

В столице закрылся 47-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке блистали те артисты, которые, как говорится, свалились как снег на голову. Однако их появлению все были рады.
Например, из Мексики в конце прошлого года вернулась актриса Наталья Андрейченко. В этой стране артистка проживала с 2012 года.
Людмила Артемьева в юбке, брюках и воланах
Одной из первых перед светскими фотографами появилась актриса, звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева. Она предстала в пудровом разбеленном костюме, который представляет собой жакет, юбку и брюки. Сейчас такое сочетание — в тренде.
Изюминкой костюма стали воланы. Конечно, выглядит смело и дерзко. И не каждый решится на такой эксперимент в одежде.
Людмила Артемьева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Гусева в стиле new look, Захарова — в «рваном»
Екатерина Гусева любит платья в стиле new look: приталенное, с пышной юбкой и декольте. Оно ассиметрично прикрыто полупрозрачной тканью в тон наряда. А мелкий горох к низу платья становится разреженным. Красиво и без излишеств!
Екатерина Гусева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Елена Захарова предпочла пудровое платье с открытой спиной из переливающейся розовой ткани, декорированное лоскутными воланами. Из-за этого возникает ощущение, что на Елене надето что-то рваное.
Елена Захарова. Фото: Global Look Press
Анна Снаткина в образе гейши
Анна Снаткина выбрала классическое сочетание черного и белого, но при этом продемонстрировала нестандартный подход: пышная длинная юбка, белая полупрозрачная блуза с декором из плотного кружева.
С одной стороны, дерзко, а с другой — прикрывает все то, что не должно быть видно, но хочется ее рассматривать. А еще, возможно, благодаря пучку на голове Анна ассоциируется с образом гейши. Актрису на красной дорожке сопровождал ее муж — ведущий Виктор Васильев.
Анна Снаткина и Виктор Васильев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Наталья Андрейченко, знаменитая «леди Совершенство Мэри Поппинс» выбрала меланжевые юбку и блузку в серых тонах. А сверху на Наталье — стеганый бомбер. Сумка подобрана под цвет обуви.
Наталья Андрейченко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Елена Николаева в белом
Телеведущая Елена Николаева, супруга бывшего любимого мужчины Анастасии Волочковой Игоря Вдовина, — в белом брючном костюме, приталенном жакете, в прямых брюках и туфлях Chanel. Всегда элегантная, подчеркнуто изящная, выглядящая как статуэтка.
Елена Николаева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
К этому образу не хватает сумки. Но, возможно, она ее кому-то отдала.
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