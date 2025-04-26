Снаткина в образе гейши, Захарова — в «рваном», Андрейченко — в меланжевом: звезды на закрытии 47-го ММКФ

В столице закрылся 47-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке блистали те артисты, которые, как говорится, свалились как снег на голову. Однако их появлению все были рады.

Например, из Мексики в конце прошлого года вернулась актриса Наталья Андрейченко. В этой стране артистка проживала с 2012 года.

Людмила Артемьева в юбке, брюках и воланах

Одной из первых перед светскими фотографами появилась актриса, звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева. Она предстала в пудровом разбеленном костюме, который представляет собой жакет, юбку и брюки. Сейчас такое сочетание — в тренде.

Изюминкой костюма стали воланы. Конечно, выглядит смело и дерзко. И не каждый решится на такой эксперимент в одежде.