Козловскому — 40: как его отменили, а потом вернули

3 мая исполняется 40 лет известному актеру Даниле Козловскому. После пары лет пребывания за границей свой день рождения он встретит на Родине.

Возвращение Данилы Козловского на Родину

О возвращении Данилы Козловского на российскую сцену стало известно в конце апреля. После длительного перерыва артист впервые с 2023 года выступит в Москве с музыкальным спектаклем-монологом «Фрэнк», посвященным Фрэнку Синатре. Это событие состоится в Театре эстрады.

Постановку уже показали в Европе, где ее высоко оценила Алла Пугачева. Возвращение Козловского прокомментировал Ксения Собчак, объяснив это тем, что поддержка влиятельных людей позволила актеру преодолеть препятствия и выступить в России.

Она отметила, что артиста отменяли из-за его взглядов на мировую повестку, но благодаря определенным звонкам ситуация разрешилась. Поэтому спектакль состоится 3 мая, в день его 40-летия.

Как начали отменять Данилу Козловского

В начале 2022 года Данила Козловский высказался о происходящих событиях, подчеркнув, что любит Россию, но затем исчез из поля зрения поклонников.

С этого времени артист стал чаще бывать в США. В Америке также проживают бывшая гражданская жена актера Ольга и его дочь Ода Валентина. Однако при этом актер продолжал сниматься в России. Адвокат Виталий Бородин подал иск, требуя проверить публичные высказывания артиста. Актер в ответ подал встречный иск, но с символической суммой в один рубль, и выиграл его.

Однако, несмотря на разрешение ситуации, в России Козловского начали потихоньку отменять. Так, из репертуара Малого драматического театра, в котором служил артист, исчезли все постановки с его участием. В 2024 году на экраны вышел фильм-сказка «Летучий корабль», где Данила сыграл сразу нескольких бабок-ежек, однако его имя даже не было упомянуто в титрах.

После начавшихся проблем с репутацией и карьерой Козловский переехал в Лондон, где его видели в компании других российских артистов.