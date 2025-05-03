Козловскому — 40: как его отменили, а потом вернули

3 мая исполняется 40 лет известному актеру Даниле Козловскому. После пары лет пребывания за границей свой день рождения он встретит на Родине.
Возвращение Данилы Козловского на Родину
О возвращении Данилы Козловского на российскую сцену стало известно в конце апреля. После длительного перерыва артист впервые с 2023 года выступит в Москве с музыкальным спектаклем-монологом «Фрэнк», посвященным Фрэнку Синатре. Это событие состоится в Театре эстрады.
Постановку уже показали в Европе, где ее высоко оценила Алла Пугачева. Возвращение Козловского прокомментировал Ксения Собчак, объяснив это тем, что поддержка влиятельных людей позволила актеру преодолеть препятствия и выступить в России.
Она отметила, что артиста отменяли из-за его взглядов на мировую повестку, но благодаря определенным звонкам ситуация разрешилась. Поэтому спектакль состоится 3 мая, в день его 40-летия.
Как начали отменять Данилу Козловского
В начале 2022 года Данила Козловский высказался о происходящих событиях, подчеркнув, что любит Россию, но затем исчез из поля зрения поклонников.
С этого времени артист стал чаще бывать в США. В Америке также проживают бывшая гражданская жена актера Ольга и его дочь Ода Валентина. Однако при этом актер продолжал сниматься в России. Адвокат Виталий Бородин подал иск, требуя проверить публичные высказывания артиста. Актер в ответ подал встречный иск, но с символической суммой в один рубль, и выиграл его.
Однако, несмотря на разрешение ситуации, в России Козловского начали потихоньку отменять. Так, из репертуара Малого драматического театра, в котором служил артист, исчезли все постановки с его участием. В 2024 году на экраны вышел фильм-сказка «Летучий корабль», где Данила сыграл сразу нескольких бабок-ежек, однако его имя даже не было упомянуто в титрах.
После начавшихся проблем с репутацией и карьерой Козловский переехал в Лондон, где его видели в компании других российских артистов.
Данила Козловский. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Он активно продвигал свой новый спектакль «Фрэнк», гастролируя по Германии, Австрии и другим странам. Спектакль успела посмотреть и Алла Пугачева. В публичном пространстве даже появлялись снимки, где изображена Алла Борисовна в компании мужа и Данилы Козловского.
Сам Козловский также выразил уважение Аллее Пугачевой, исполнив песню в ее честь.
Помощь Курской области
Несмотря на все нелестные слухи о Даниле, недавно стало известно, что артист и его брат уже более 15 лет занимаются благотворительностью. Так, они активно поддерживают пострадавших в регионах, в том числе жителей Курской области.
Перед Новым годом братья привезли 140 кг провизии и подарков детям в пункты временного размещения Курской области. Несмотря на активность, они не афишируют свою помощь публично. Также Данила Козловский записал для курян теплое видеопоздравление.
Данила Козловский. Фото: Global Look Press
Серый список
Недавно кинокритик Александр Голубчиков отметил, что Данила все еще находится в сером списке.
«У нас есть некий серый список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — сказал он.
Но, скорее всего, в ближайшее время Данилу из этого списка исключат.
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