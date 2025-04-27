SHAMAN моет посуду и дарит цветы Мизулиной: как развиваются отношения звезд на самом деле

В своих соцсетях Ярослав показывает фото не только на сценах российских городов, но и бытовые зарисовки - так поклонники известного артиста узнали, что перед концертом, уже нарядный он и мусор не стесняется вынести. А еще музыкант освободил Екатерину от мытья посуды:

«Вообще я люблю работать руками по дому. Допустим, поужинали или позавтракали с Катериной, остались тарелки: можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но, когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь какую-то правильную энергию. Потому что когда ты занимаешься музыкой, выступаешь, то такая вот смена деятельности очищает мозг».

Пара любит пешие прогулки по Москве, посещает театр - недавно SHAMAN и Екатерина побывали в музыкальном театре «Геликон-опера» на опере Чайковского «Иоланта». Но в этой паре и мужчина, и женщина очень заняты - графики плотные, постоянные командировки или гастроли по регионам страны. Когда SHAMAN проводил урок музыки в родной гимназии города Новомосковска (Тульская область), то в финале встречи с учениками артист позвонил Екатерине Мизулиной по видеосвязи. В этом городе живут родители Ярослава, а также его 10-летняя дочь Варвара. Девочка проживает со своей мамой, первой женой певца. Дронов принимает участие в воспитании своего ребенка. SHAMAN был женат два раза, со второй женой он развелся осенью 2024 года. Тогда еще 32-летний Ярослав Дронов и 46-летняя Елена Мартынова расстались накануне 7-й годовщины брака без скандалов и выяснения отношений.

История любви