SHAMAN моет посуду и дарит цветы Мизулиной: как развиваются отношения звезд на самом деле

Два месяца назад певец SHAMAN на сольном концерте в Москве официально объявил о том, что состоит в отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, как развиваются отношения пары.
Прогулки по Москве и классика
33-летний автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета 40-летняя Екатерина Мизулина за эти весенние месяцы успели поделиться информацией о своих отношениях. Ярослав рассказал о бытовых буднях со своей любимой:
«Ну мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик...»
Екатерина приготовила - SHAMAN пробует! Фото: t.me/shaman_channel
В своих соцсетях Ярослав показывает фото не только на сценах российских городов, но и бытовые зарисовки - так поклонники известного артиста узнали, что перед концертом, уже нарядный он и мусор не стесняется вынести. А еще музыкант освободил Екатерину от мытья посуды:
«Вообще я люблю работать руками по дому. Допустим, поужинали или позавтракали с Катериной, остались тарелки: можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но, когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь какую-то правильную энергию. Потому что когда ты занимаешься музыкой, выступаешь, то такая вот смена деятельности очищает мозг».
Пара любит пешие прогулки по Москве, посещает театр - недавно SHAMAN и Екатерина побывали в музыкальном театре «Геликон-опера» на опере Чайковского «Иоланта». Но в этой паре и мужчина, и женщина очень заняты - графики плотные, постоянные командировки или гастроли по регионам страны. Когда SHAMAN проводил урок музыки в родной гимназии города Новомосковска (Тульская область), то в финале встречи с учениками артист позвонил Екатерине Мизулиной по видеосвязи. В этом городе живут родители Ярослава, а также его 10-летняя дочь Варвара. Девочка проживает со своей мамой, первой женой певца. Дронов принимает участие в воспитании своего ребенка. SHAMAN был женат два раза, со второй женой он развелся осенью 2024 года. Тогда еще 32-летний Ярослав Дронов и 46-летняя Елена Мартынова расстались накануне 7-й годовщины брака без скандалов и выяснения отношений.
История любви
Инсталляция в Екатеринбурге, посвященная признанию артиста. Фото: t.me/shaman_channel
Напомним, что признался в любви своей Екатерине певец перед десятитысячным залом, который тогда взорвался аплодисментами - это было красиво. После одной из песен SHAMAN вышел на сцену с букетом белых роз. И пригласил на сцену Екатерину Мизулину - она поднялась в красивом платье. Ярослав Дронов вручил букет, обнял свою Катю и наконец-то признался:
«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении - что же, что же между нами. Официально заявляю при всех - мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?»
Ярослав продолжил:
«Она сказала - да!» После чего Ярослав и Екатерина поцеловались - по-настоящему. И он запел: «Я тебя искал долго, падал столько раз больно...»
В музыкальном театре «Геликон-опера» с режиссером постановки Сергеем Новиковым. Фото: t.me/shaman_channel
А недавно в интервью Екатерина Мизулина рассказала, как познакомилась с Ярославом. В начале их общение было дружеским, а теперь у пары отношения, и они уже познакомили друг друга с родителями.
«В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме прозвучала одна из песен Ярослава - «Я русский». На следующий день он захотел приехать, познакомиться. Так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется. Ярослав общается с моей мамой, причем даже без моего участия - созваниваются, обсуждают какие-то моменты. И я общаюсь с его родителями - Людмилой и Юрием. У нас хорошие, теплые, семейные отношения. Ярослав - мастер сюрпризов, часто удивляет меня, делает необычные, интересные подарки», - отметила Мизулина.
Рядом с любимой женщиной певец стал чаще улыбаться, а поклонники замечают - Катя и Ярослав даже внешне похожи. Вместе они проводят не только свободное от работы время, но и посещают школы, беседуют с молодежью. Как говорит сам SHAMAN про любимую женщину:
«Нас объединяет любовь к России».
«Концерт концертом, а домашние дела не ждут», - написал Ярослав. Фото: t.me/shaman_channel
Поклонники певца ждут скорой свадьбы и фото новых букетов в соцсетях Екатерины - возлюбленный ей часто делает красивые сюрпризы.
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