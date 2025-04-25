Анастасия Волочкова: «Меня будет сопровождать друг, потому что у меня тяжелое платье»

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой

Балерина рассказала Teleprogramma.org о том, кто из гостей приедет на свадьбу и кто будет ее сопровождать на празднике.

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26 апреля состоится свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны. Ее избранником стал парень по имени Никита Григорян. Все участники торжества находятся, что называется, на низком старте.

Осталось завершить последние штрихи. Подробнее о приготовлениях Teleprogramma.org рассказала сама балерина.

«Все происходит дистанционно»

— Анастасия, до свадьбы вашей дочери всего лишь пара дней. Осталось ли еще что-то, что не готово?

— Я еду в Санкт-Петербург на свадьбу одним днем. Уезжаю ночным поездом, потому что через два дня у меня уже следующее шоу «Одержимость» в Москве.

Я готовлю свои спектакли. А все, что происходит там, происходит дистанционно.

Это действительно будет красивая и изысканная свадьба. Мы бы не хотели какого-то пафоса, чрезмерной роскоши, но все будет элегантно, изысканно и очень парадно.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о платьях, в которых вы будете выглядеть как королева, а ваша дочь — как принцесса.

— Платье для Ариадны приготовила моя портниха, которая сшила практически все мои балетные пачки, — Ирочка Волкова. Мое же платье создала Аника Керимова, оно очень дорогое. Царское, по-Волочковски! Это дизайнерское золотое платье ручной работы.

— В прессе упоминалось, что на свадьбу приглашены друзья Ариадны. А что насчет ваших друзей?

— Мне очень приятно, что дочь выбрала для празднования торжества Санкт-Петербург — мой родной город.

Ариадна впервые попала туда, когда ей был годик. Тогда я танцевала «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра в постановке Юрия Григоровича и в антракте держала Аришку у себя на руках.

Юрий Николаевич тоже держал ее на руках, и я тогда сказала, что он реально приносит удачу. Поэтому я верю, что у Ариадны будет счастливая судьба.

И потом с Санкт-Петербургом Ариадну знакомила моя мама, бабушка Ариши. Она была экскурсоводом. И Ариадна с детских лет знала самых известных архитекторов, памятники архитектуры города на Неве.

Возвращаемся к гостям. Мне было приятно, что Ариадна пригласила на свадьбу гостей моей мамы и, соответственно, моих, потому что у нас общие друзья. Вот это и будут ее питерские друзья — взрослые люди. И Ариша так же, как и я, росла в таком окружении.

Меня на этой свадьбе будет сопровождать мой друг Володя Козырев. Мы с ним 26 лет знакомы. Он дизайнер костюмов по моим концертным шоу и программам. Также Владимир — замечательный музыкант и солист спектакля Padam, padam.

Володя будет петь на свадьбе. Мы вместе с ним даем творческие вечера, один из которых, кстати, проходил в особняке Мясникова. А сопровождать он меня будет, потому что мое платье очень тяжелое. И мне нужно будет подняться по лестнице.

Я уже репетировала на своей мраморной лестнице, как это будет. У меня каблук 15 сантиметров и мне понадобится Володина рука.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой

«Меню я полностью доверила Арише»

— А каким будет меню на празднике?

— Меню я полностью доверила Арише. Все детали решила с дирекцией особняка, и чтобы не было неприятных сюрпризов, скоординировала с ними Ариадну. Чтобы свадьба была именно такой, какой хочет Ариша.

Она выбрала свадьбу в стиле «Великого Гэтсби», захотела в творческой атмосфере собрать своих друзей. Как я уже ранее говорила, все будет парадно и элегантно.

Ариадна с бабушкой и дедушкой. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой

«У меня готов символический подарок для Ариадны»

— Планируют ли молодые отправиться в свадебное путешествие? Если да, то куда?

— Если честно, я не знаю по поводу поездки. Но есть другие нюансы.

Насколько я помню, Ариадна хотела, чтобы их венчание проходило в Санкт-Петербурге, в церкви Святой Екатерины.

Там очень красивый католический храм, костел.

Дай Бог, чтобы они были счастливы, чтобы все было хорошо. Ну я волнуюсь, конечно. Это же такое волнительное событие!

Кто-то запустил слух, что свадьбы не будет, чтобы отвлечь внимание от этого праздника. Но я, конечно, предполагаю, кто это сделал. На самом деле я сразу же опровергла эту провокацию, и действительно свадьба состоится.

Мы разрешим побывать на ней журналистам, но не в самом Тронном зале, там, где будет проходить торжество, а в Мраморном фойе, у парадной лестницы, которая будет задекорирована очень интересно и красиво, с живыми канделябрами. В общем, красота!

А еще у меня готов подарок для Ариадны. Уже после свадьбы расскажу какой, но очень символичный для невесты.

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