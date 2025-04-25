Анастасия Волочкова: «Меня будет сопровождать друг, потому что у меня тяжелое платье»

26 апреля состоится свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны. Ее избранником стал парень по имени Никита Григорян. Все участники торжества находятся, что называется, на низком старте.

Осталось завершить последние штрихи. Подробнее о приготовлениях Teleprogramma.org рассказала сама балерина.

«Все происходит дистанционно»

— Анастасия, до свадьбы вашей дочери всего лишь пара дней. Осталось ли еще что-то, что не готово?

— Я еду в Санкт-Петербург на свадьбу одним днем. Уезжаю ночным поездом, потому что через два дня у меня уже следующее шоу «Одержимость» в Москве.

Я готовлю свои спектакли. А все, что происходит там, происходит дистанционно.

Это действительно будет красивая и изысканная свадьба. Мы бы не хотели какого-то пафоса, чрезмерной роскоши, но все будет элегантно, изысканно и очень парадно.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о платьях, в которых вы будете выглядеть как королева, а ваша дочь — как принцесса.

— Платье для Ариадны приготовила моя портниха, которая сшила практически все мои балетные пачки, — Ирочка Волкова. Мое же платье создала Аника Керимова, оно очень дорогое. Царское, по-Волочковски! Это дизайнерское золотое платье ручной работы.

— В прессе упоминалось, что на свадьбу приглашены друзья Ариадны. А что насчет ваших друзей?

— Мне очень приятно, что дочь выбрала для празднования торжества Санкт-Петербург — мой родной город.

Ариадна впервые попала туда, когда ей был годик. Тогда я танцевала «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра в постановке Юрия Григоровича и в антракте держала Аришку у себя на руках.

Юрий Николаевич тоже держал ее на руках, и я тогда сказала, что он реально приносит удачу. Поэтому я верю, что у Ариадны будет счастливая судьба.

И потом с Санкт-Петербургом Ариадну знакомила моя мама, бабушка Ариши. Она была экскурсоводом. И Ариадна с детских лет знала самых известных архитекторов, памятники архитектуры города на Неве.

Возвращаемся к гостям. Мне было приятно, что Ариадна пригласила на свадьбу гостей моей мамы и, соответственно, моих, потому что у нас общие друзья. Вот это и будут ее питерские друзья — взрослые люди. И Ариша так же, как и я, росла в таком окружении.

Меня на этой свадьбе будет сопровождать мой друг Володя Козырев. Мы с ним 26 лет знакомы. Он дизайнер костюмов по моим концертным шоу и программам. Также Владимир — замечательный музыкант и солист спектакля Padam, padam.

Володя будет петь на свадьбе. Мы вместе с ним даем творческие вечера, один из которых, кстати, проходил в особняке Мясникова. А сопровождать он меня будет, потому что мое платье очень тяжелое. И мне нужно будет подняться по лестнице.

Я уже репетировала на своей мраморной лестнице, как это будет. У меня каблук 15 сантиметров и мне понадобится Володина рука.