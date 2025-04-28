Марат Башаров: «Мне приходилось брить грудь, руки»

В поселке Горки Ленинские проходят съемки сериала «Санкционер» для телеканала СТС. Многосерийная картина рассказывает об олигархе Василии Баранове, основавшем бизнес за границей, который попадает под санкции и теряет свое состояние.
Причем о своем провале он узнает в родном Семиболотске. Теперь Баранов должен хотя бы на время вернуться в городок и научиться взаимодействовать с другими людьми.
Мэра Семиболотска сыграл актер Марат Башаров. На съемках картины Марат пообщался с журналистами и рассказал о своем герое, школьной любви и перевоплощении в женщину.
«Надеюсь, в следующем сезоне она одумается и вернется ко мне»
— Марат, в сериале «Санкционер» вы играете плохого мэра…
— Плохих мэров не бывает. Я буду играть хорошего, положительного персонажа. А то, как это смонтируют, это уже на их совести.
Вы можете даже подойти к моему актерскому вагончику, а там написано: «Марат Башаров, мэр». В мои 50 лет уже наконец-то дают роли взрослых дяденек. Хоть что-то решилось.
— А как вы запоминаете большие объемы текста?
— Я сегодня весь день учу текст, но у меня там одно предложение: «Люба, а как же я?»
— По сюжету героиня Любови Толкалиной уходит от вашего персонажа к герою Нагиева. Как вам такой поворот?
— Если получается хороший проект, то потом снимают второй, третий сезон. Надеюсь, в следующем сезоне она одумается и вернется ко мне.
«В первую очередь удивила фамилия Башарова»
— О чем вы подумали, увидев фамилии актеров, с которыми будете вместе сниматься? Может быть, вас что-то удивило, восхитило?
— В первую очередь удивила фамилия Башарова. И я благодарен продюсерам за то, что они обратились ко мне с таким предложением.
Все актеры хорошие, подобран замечательный кастинг. И Дима Нагиев, с которым я уже имел возможность поработать, и Люба Толкалина. Она уже играла мою супругу в одной картине.
Любовь Толкалина. Фото: телеканал СТС
«У каждого парня была школьная любовь»
— Представим, что вы стали мэром не понарошку. Что бы тогда вы сделали в первую очередь?
— Вот почему я не мэр. Не знаю. Это профессия, тяжелый труд, работа, как и актерский труд. Мы уже знаем одного актера, который стал президентом.
И вот что получилось… Поэтому я не хочу быть мэром, а хочу быть министром по туризму.
— Чтобы путешествовать?
— Чтобы путешествовать, проверять туристические базы, состояние гостиниц.
— По сюжету герой Дмитрия Нагиева возвращается в родную школу. А вы туда заходите время от времени?
— Очень давно я не был в своей школе, в чем себя корю, несмотря на то что живу в Москве и окончил московскую школу. Но больше туда не заходил.
— Не любите школу?
— Да нет... Почему? Лучшие годы — школьные и студенческие. Просто я переехал в другой район в Москве. А если бы школа была бы рядом, я бы, наверное, при возможности заходил бы туда.
И также отправил туда своих детей. Просто не смогли найти район, никак не получается.
— А школьная любовь у вас была?
— Я думаю, что у каждого парня была школьная любовь. И у меня в том числе. Но ее звали не Любовь, а не скажу как.
— А вы носили ей портфель?
— И портфель носил, и за косички дергал. Все как у всех.
— А вообще, любили учиться?
— В школе мне меньше нравилось учиться, нежели потом в институте. Все-таки студенческие годы уже более свободные, это самые лучшие годы в моей жизни.
На съемках сериала «Санкционер». Фото: телеканал СТС
«Я понял, насколько женщинам тяжело»
— Осталась ли в вашей жизни такая роль, которую вы бы хотели сыграть, но вам ее не предлагают?
— Есть роль, которую я бы никогда больше не хотел сыграть. Это роль женщины. На канале СТС я уже играл ее в одном проекте. Он назывался «Думай как женщина».
Я играл мужчину, переодетого в женщину, — современную Тутси. И, признаться, я больше не хочу оказаться в этой роли.
Я понял, насколько женщинам тяжело. Мне приходилось брить грудь, руки, где-то что-то почесал, и у тебя на колготках зацепка. Я не понимаю, как вы ходите на каблуках, в юбке. А, извините, когда замечаешь на себе похотливые взгляды мужчин? Спасибо, что все это терпите.
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