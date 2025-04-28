Марат Башаров: «Мне приходилось брить грудь, руки»

В поселке Горки Ленинские проходят съемки сериала «Санкционер» для телеканала СТС. Многосерийная картина рассказывает об олигархе Василии Баранове, основавшем бизнес за границей, который попадает под санкции и теряет свое состояние.

Причем о своем провале он узнает в родном Семиболотске. Теперь Баранов должен хотя бы на время вернуться в городок и научиться взаимодействовать с другими людьми.

Мэра Семиболотска сыграл актер Марат Башаров. На съемках картины Марат пообщался с журналистами и рассказал о своем герое, школьной любви и перевоплощении в женщину.

«Надеюсь, в следующем сезоне она одумается и вернется ко мне»

— Марат, в сериале «Санкционер» вы играете плохого мэра…

— Плохих мэров не бывает. Я буду играть хорошего, положительного персонажа. А то, как это смонтируют, это уже на их совести.

Вы можете даже подойти к моему актерскому вагончику, а там написано: «Марат Башаров, мэр». В мои 50 лет уже наконец-то дают роли взрослых дяденек. Хоть что-то решилось.

— А как вы запоминаете большие объемы текста?

— Я сегодня весь день учу текст, но у меня там одно предложение: «Люба, а как же я?»

— По сюжету героиня Любови Толкалиной уходит от вашего персонажа к герою Нагиева. Как вам такой поворот?

— Если получается хороший проект, то потом снимают второй, третий сезон. Надеюсь, в следующем сезоне она одумается и вернется ко мне.

«В первую очередь удивила фамилия Башарова»

— О чем вы подумали, увидев фамилии актеров, с которыми будете вместе сниматься? Может быть, вас что-то удивило, восхитило?

— В первую очередь удивила фамилия Башарова. И я благодарен продюсерам за то, что они обратились ко мне с таким предложением.

Все актеры хорошие, подобран замечательный кастинг. И Дима Нагиев, с которым я уже имел возможность поработать, и Люба Толкалина. Она уже играла мою супругу в одной картине.