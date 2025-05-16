Экстрасенс Наталья Бантеева о «Мастере игры»: «Некоторые люди вытворяли такое, чего от них никто не ожидал»

Наталья Бантеева, без преувеличения, легендарная участница шоу «Битва экстрасенсов» и победительница девятого сезона. Долгое время она находилась вне медийного поля эзотерики, но уже 17 мая в 19:00 Наталья вернется на ТНТ в психологическом реалити «Мастер игры».
Вместе со своими коллегами-экстрасенсами, а также с блогерами, актерами, продюсерами она будет вести интересную игру, которая состоит из интриг, обманов и хитростей. Об этом и многом другом — в нашем интервью.
«Ждала, когда на ТНТ появится проект для меня»
— Вы победительница девятого сезона «Битвы экстрасенсов», личность в эзотерическом мире известная. Почему решили принять участие в проекте «Мастер игры»?
— Спасибо за напоминание, но моя победа в «Битве» была 15 лет назад, и уже лет 10 я не участвую вообще ни в каких эзотерических проектах, куда меня очень часто приглашают.
Я верна ТНТ и ждала, когда у них появится проект для меня, как для человека азартного, внимательного, аналитика и вообще душечки. (Улыбается.) И высшие силы в лице руководства ТНТ и продакшена «Битвы экстрасенсов» создали это невероятное реалити-шоу «Мастер игры».
— Поладили ли на этих съемках с Никитой Турчиным и Николь Кузнецовой?
— Тут надо уточнить. В словаре Даля слову «поладить» есть объяснение. Оно означает «договориться, прийти к соглашению», а значит, вступить в сговор, что по правилам проекта «Мастер игры» чревато последствиями. (Смеется.) А если серьезно, то в проекте было еще много интереснейших людей, помимо экстрасенсов, с которыми я знакома.
— В целом удалось ли с кем-то из участников подружиться на проекте? А с кем, наоборот, было сложно найти общий контакт?
— Я пыталась подружиться со всеми участниками, но не всем удалось подружиться со мной. Возможно, потому что они не ходят к психологу и не получают терапию. (Улыбается.)
Была там одна занятная ситуация между мной и моим другом Сашей Толмацким, но рассказывать нельзя. Скажу так: с друзьями играть сложно. (Улыбается.)
Наталья Бантеева. Фото: телеканал ТНТ
«Моя стратегия называлась «Подлей кипяточку»
— «Мастер игры» — психологический проект, по правилам которого участники плетут интриги, ведут свою игру внутри игры. Была ли у вас стратегия по приезде на шоу? Если да, то какая?
— Да, у меня была изначально стратегия, и я ее придерживалась. Она называлась «Подлей кипяточку». Вряд ли мне за такую разработку дадут Нобелевскую премию, но кому-то я даже испортила о себе мнение. Не хочу показывать пальцем, но это оказался артист театра и кино Денис Власенко. (Улыбается.)
— Вы увлекались лекциями Татьяны Черниговской, которая знает о человеческом мозге все. Пригодился ли вам этот опыт, знания в «Мастере игры»?
— Мне бы очень пригодилась на шоу сама Татьяна Владимировна. Если бы она там была, я бы не смогла «делать нервы» другим участникам. (Смеется.)
Наталья Бантеева. Фото: личный архив
— Использовали ли вы свои экстрасенсорные способности, участвуя в новом реалити ТНТ?
— Я вам скажу больше, на этом проекте каждый из участников использовал свои скрытые способности. Находясь в условиях стресса, некоторые люди такое вытворяли, чего от них вообще никто не ожидал, и это точно зафиксировала камера.
Если вы увидите кикимор и леших, кидающих файерболы в своих противников, не удивляйтесь — такая игра. (Смеется.)
«Мы созваниваемся и разговариваем о помидорах»
— Что для вас было самым сложным на проекте?
— Самым сложным на проекте для меня оказалось одно из испытаний, которое требовало физической силы.
Наталья Бантеева. Фото: телеканал ТНТ
— В интервью «Комсомольской правде» вы признавались, что после «Битвы экстрасенсов» нашли отца. А сейчас поддерживаете ли с ним отношения?
—Да, конечно. Мы созваниваемся и разговариваем о помидорах.
— Вы также сейчас развиваетесь в сфере digital продюсирования российских брендов. Расскажите, чем вас привлекло новое направление? И есть ли у вас другие новые увлечения?
— Здесь нужно уточнить, что я не сейчас начала развиваться в сфере диджитал. Это случилось после «Битвы…», когда я создала свой продакшен. Участие в телевизионных проектах дает старт, а что ты будешь делать после — самостоятельный выбор каждого.
Я не захотела продавать амулеты, гадать на Таро и оказывать услуги в этой сфере. Мне захотелось создавать проекты на тему музеев, фильмов, исследований, выставок, перфомансов.
И у меня получилось, но…
Наталья Бантеева. Фото: личный архив
Перед тем как это случилось, я познакомилась с двумя компаниями musically и Likee, погрузилась в короткие видео, продвижение, популяризацию и инфоповоды. Когда уже организовала мероприятие на 10 000 тысяч человек для китайской компании, я познакомилась с Александром Толмацким. Вот такая она, магия маркетинга.
Меня, естественно, затянуло. Российские бренды, продукты и диджитал компании стали обращаться ко мне не для того, чтобы порчу на партнера навести, а чтобы оказаться в первых строчках поиска. Вот такие у меня новые способности. (Улыбается.)
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