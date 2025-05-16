Экстрасенс Наталья Бантеева о «Мастере игры»: «Некоторые люди вытворяли такое, чего от них никто не ожидал»

Наталья Бантеева, без преувеличения, легендарная участница шоу «Битва экстрасенсов» и победительница девятого сезона. Долгое время она находилась вне медийного поля эзотерики, но уже 17 мая в 19:00 Наталья вернется на ТНТ в психологическом реалити «Мастер игры».

Вместе со своими коллегами-экстрасенсами, а также с блогерами, актерами, продюсерами она будет вести интересную игру, которая состоит из интриг, обманов и хитростей. Об этом и многом другом — в нашем интервью.

«Ждала, когда на ТНТ появится проект для меня»

— Вы победительница девятого сезона «Битвы экстрасенсов», личность в эзотерическом мире известная. Почему решили принять участие в проекте «Мастер игры»?

— Спасибо за напоминание, но моя победа в «Битве» была 15 лет назад, и уже лет 10 я не участвую вообще ни в каких эзотерических проектах, куда меня очень часто приглашают.

Я верна ТНТ и ждала, когда у них появится проект для меня, как для человека азартного, внимательного, аналитика и вообще душечки. (Улыбается.) И высшие силы в лице руководства ТНТ и продакшена «Битвы экстрасенсов» создали это невероятное реалити-шоу «Мастер игры».

— Поладили ли на этих съемках с Никитой Турчиным и Николь Кузнецовой?

— Тут надо уточнить. В словаре Даля слову «поладить» есть объяснение. Оно означает «договориться, прийти к соглашению», а значит, вступить в сговор, что по правилам проекта «Мастер игры» чревато последствиями. (Смеется.) А если серьезно, то в проекте было еще много интереснейших людей, помимо экстрасенсов, с которыми я знакома.

— В целом удалось ли с кем-то из участников подружиться на проекте? А с кем, наоборот, было сложно найти общий контакт?

— Я пыталась подружиться со всеми участниками, но не всем удалось подружиться со мной. Возможно, потому что они не ходят к психологу и не получают терапию. (Улыбается.)

Была там одна занятная ситуация между мной и моим другом Сашей Толмацким, но рассказывать нельзя. Скажу так: с друзьями играть сложно. (Улыбается.)