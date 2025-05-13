«Может, тебя еще и на руках понести?»: чем жертвовала Нина Гребешкова ради Леонида Гайдая

10 мая этот мир покинула известная актриса, жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Ее называли «королевой эпизодов». Сама артистка говорила, что сыграть маленькие роли, чтобы запомниться, гораздо сложнее. Но эта задача была актрисе по плечу.

Неслучайно широкая аудитория помнит Нину Павловну по образам жены Семена Горбункова в комедии «Бриллиантовая рука», медсестры из психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница», тети Константина из картины «Спортлото-82» и многим другим работам.

В конце жизни Леонид Гайдай жалел, что так и не снял супругу в главной роли. А она же считала, что знаковая роль в ее судьбе все же случилась – жена Гайдая.

Знакомство Нины Гребешковой и Леонида Гайдая

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова познакомились в конце 40-х годов XX века во ВГИКе. Он учился на режиссерском факультете, она - на актерском. Гайдай, будущий знаменитый режиссер, был тогда малоизвестным студентом, а Гребешкова, уже имевшая популярность среди зрителей, снималась в кино. В тот период ей прочили блестящую актерскую карьеру…

Их роман не был пылким или романтичным. Гайдай, как и его будущий герой Шурик, отличался скромностью и завоевывал Нину исключительно занимательными беседами по дороге домой.

Но однажды молодой человек предложил Гребешковой выйти за него замуж, обещая носить ее на руках всю жизнь. Нина, не скрывая иронии, ответила, что он слишком высокий, а она - слишком маленькая для гармоничной пары. Гайдай, не смутившись, заверил, что будет носить ее на руках всю жизнь.

Но однажды спустя несколько лет во время прогулки Нина попросила его подать ей руку, на что муж ответил с усмешкой: «Может, тебя еще и на руках понести?». Эти слова сильно ранили девушку, ведь именно их он произносил, когда делал предложение руки и сердца. И Нина заплакала…