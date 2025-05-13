«Может, тебя еще и на руках понести?»: чем жертвовала Нина Гребешкова ради Леонида Гайдая

10 мая этот мир покинула известная актриса, жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Ее называли «королевой эпизодов». Сама артистка говорила, что сыграть маленькие роли, чтобы запомниться, гораздо сложнее. Но эта задача была актрисе по плечу.
Неслучайно широкая аудитория помнит Нину Павловну по образам жены Семена Горбункова в комедии «Бриллиантовая рука», медсестры из психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница», тети Константина из картины «Спортлото-82» и многим другим работам.
В конце жизни Леонид Гайдай жалел, что так и не снял супругу в главной роли. А она же считала, что знаковая роль в ее судьбе все же случилась – жена Гайдая.
Знакомство Нины Гребешковой и Леонида Гайдая
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова познакомились в конце 40-х годов XX века во ВГИКе. Он учился на режиссерском факультете, она - на актерском. Гайдай, будущий знаменитый режиссер, был тогда малоизвестным студентом, а Гребешкова, уже имевшая популярность среди зрителей, снималась в кино. В тот период ей прочили блестящую актерскую карьеру…
Их роман не был пылким или романтичным. Гайдай, как и его будущий герой Шурик, отличался скромностью и завоевывал Нину исключительно занимательными беседами по дороге домой.
Но однажды молодой человек предложил Гребешковой выйти за него замуж, обещая носить ее на руках всю жизнь. Нина, не скрывая иронии, ответила, что он слишком высокий, а она - слишком маленькая для гармоничной пары. Гайдай, не смутившись, заверил, что будет носить ее на руках всю жизнь.
Но однажды спустя несколько лет во время прогулки Нина попросила его подать ей руку, на что муж ответил с усмешкой: «Может, тебя еще и на руках понести?». Эти слова сильно ранили девушку, ведь именно их он произносил, когда делал предложение руки и сердца. И Нина заплакала…
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. Фото: из открытых источников
«Нина, я без тебя пропаду»
Леонид Гайдай действительно был не подарок. После свадьбы большая часть бытовых обязанностей легла на плечи Нины. Она готовила, чинила машину, делала в доме ремонт, заботилась обо всем, в то время как Гайдай был практически беспомощен в таких делах. Нина Павловна делала все, чтобы ее муж мог спокойно заниматься творчеством, не отвлекаясь на посторонние дела. Гребешкова отказывалась от выгодных ролей, чтобы ездить с супругом на экспедиции и ухаживать за ним там.
Опасаясь лишних разговоров, Леонид Гайдай снимал жену преимущественно в эпизодах. Иногда появление Гребешковой в фильмах мужа было случайным. Например, на съемках «Кавказской пленницы» она готовила ему диетическую еду, отказавшись от участия в другом фильме. В итоге, коллеги по цеху упрекнули Гайдая, и специально для Нины он ввел в сценарий роль врача в психиатрической клинике.
Устав от нелегкого характера мужа, после десяти лет брака Нина Гребешкова решила уйти. Однако одна фраза Гайдая заставила ее передумать: «Нина, я без тебя пропаду!». И она осталась.
Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Как Нина Гребешкова относилась к увлечениям мужа
А сколько терпения нужно было, чтобы принимать всех актрис, окружавших Гайдая. Ведь Леонид Иович являлся большим ценителем женской красоты. Он рассматривал актрис как произведения искусства. Нина Павловна спокойно относилась к слабостям супруга. Однажды, увидев, как муж засматривается на другую женщину, она ненавязчиво предложила ей пригласить Гайдая на танец.
Иногда Леонид Гайдай показывал жене фотографии актрис, чтобы она помогла выбрать подходящую для роли. Нина Павловна считала, что для хорошей игры артистка должна нравиться режиссеру. «Если режиссер не любит актрису, она плохо сыграет», - говорила она.
Если Гребешкова и ревновала мужа, то не показывала вида. А Леонид Гайдай порой не очень деликатно шутил с женой, говоря: «Ты некрасивая, Нинок». На что актриса спрашивала: «Тогда зачем ты женился?». А он отвечал: «У тебя много достоинств. Не надо казаться, надо быть».
Как бы то ни было, в прессе никогда не появлялось сплетен об изменах Гайдая. Но, как говорится, свечку никто не держался. Сама Нина Павловна относилась к этому вопросу философски. Говорила, что старалась понять мужа в его интересе к красивым актрисам, как бы влезала в его шкуру и все ему разрешала. А вот пользовался ли он этим – неизвестно.
Нина Гребешкова. Фото: Юлия Капишникова/ Global Look Press
Но Нина Гребешкова защищала имя мужа и после его ухода. Так, несколько лет назад актриса Наталья Варлей описала в своей автобиографической книге, как Гайдай пытался поцеловать ее. Нина Павловна ответила ей довольно жестко. Сказала, что радовалась бы, если бы ее поцеловал режиссер. А не раздувала бы из мухи слона. И подобрала хлесткие слова для ответа.
«Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком г… копаетесь? Ну, написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет ее книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», —поясняла Гребешкова в эфире «Говорит Москва».
Однажды Нина Гребешкова вспомнила последние слова мужа: «Нинок, я перед тобой виноват». Женщина мысленно уже приготовилась к исповеди об изменах. Однако Гайдай лишь сожалел о том, что так и не снял свою жену в главной роли.
Леонид Гайдай умер от тромба в 1993 году. А спустя 20 лет Нина Гребешкова призналась: «Я рада, что Леня ушел первым. Если было бы наоборот, он бы не справился. Для меня он не умер, а просто вышел на минутку».
Читайте также: