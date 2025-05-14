Никита Турчин: «Филипп Киркоров как взрывная карамель! »

Молодой экстрасенс Никита Турчин стал одним из участников психологического реалити «Мастер игры», которое выходит 17 мая в 19:00 на ТНТ. В компании 22 звездных участников он будет играть в игру «темных» и «светлых».
На чьей стороне окажется Никита, станет известно в день премьеры, но уже сейчас можно понять, что игра будет захватывающей и интригующей.
О том, как опыт предыдущих реалити повлиял на его участие в этом проекте, почему среди экстрасенсов нет друзей, и с чем у него ассоциируется энергетика Филиппа Киркорова, - в нашем интервью.
«Получился такой «человек-муравей», который может нести больше своего веса»
- Недавно вы приняли участие в шоу «Выживалити», где не самые простые условия. Почему снова решили согласиться на непростое реалити «Мастер игры»?
- Я очень люблю играть в игры. Для меня игра — это что-то магическое. В рамках этого пространства происходят квантовые скачки роста. Ты узнаешь себя настоящего или принимаешь свои недостатки. Поэтому, когда мне поступило приглашение принять участие в проекте «Мастер игры», я практически не раздумывая согласился.
Тем более, я уже прошел тяжелый путь в «Выживалити» и приобрел довольно огромный багаж опыта. Пройдя этот путь самурая, обретя вот эту закалку, конечно, я согласился на «Мастер игры». Я понимаю, что если взять два качества: физику и интеллект, то второе у меня развито гораздо лучше. Поэтому высокоинтеллектуальные игры — это про меня и для меня.
- Как вы думаете, поможет ли вам опыт «Выживалити» на «Мастере игры»?
- Безусловно, этот опыт помог мне в рамках шоу «Мастер игры». Я убежден, что такие испытания раскрывают физические, эмоциональные, психические и интеллектуальные возможности человека. Такое обычно не происходит с нами в реальной жизни. Только, когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию, все твои нейроны и клеточки тела начинают работать на 100%.
На «Выживалити» я скинул 10 килограммов и весил 55. В итоге, в одном из предфинальных испытаний мне пришлось тащить груз весом 50 килограммов. Я не думал, что способен на такое. Получился такой «человек-муравей», который может нести больше своего веса.
Кроме того, не стоит забывать, что в рамках проекта «Выживалити» я был кротом, поэтому я умею манипулировать коллективом и вести тонкую игру.
С каждым таким проектом я становлюсь мудрее, сильнее, опытнее. Опыт выживания, безусловно, помог мне в шоу «Мастер игры», а особенно умение играть внутри игры.
Никита Турчин. Фото: телеканал ТНТ
«А почему я должен отказываться от своих способностей?»
- В интервью о шоу «Выживалити» вы признавались, что там пользовались своими экстрасенсорными способностями. А как было с «Мастером игры»?
- А почему я должен отказываться от своих способностей? Это то же самое, как другим участникам сказать, чтобы они зажали нос и перестали дышать, закрыли глаза и перестали видеть или закрыли уши и на протяжении всего сезона были глухими.
То есть это лишение определенного сенсорного чувства. Я убежден, что навыки NLP, программирование, физиогномика, сенсорика, которые есть у меня и моего мозга, должны приносить определенные плоды и результаты.
Глаз — это мышца, которой тоже можно натренировать мозг. Кто-то занимается в фитнес-зале, а кто-то прокачивает свои умения и возможности совершенно другими способами. Вплоть до сенсорного ощущения эмпатии и тонкого представления мира.
«Среди экстрасенсов у меня друзей практически нет»
- В новом реалити телеканала ТНТ среди участников также заявлены экстрасенсы Николь Кузнецова и Наталья Бантеева. Ладили ли вы ними на съемках игры?
- Могу сказать смело, что среди экстрасенсов у меня друзей практически нет, потому что «Битва экстрасенсов» — это битва человеческого эго. Каждый участник этого проекта свои видения преподносит как что-то стопроцентное, и теории других его коллег-экспертов сразу являются неверными.
Зачастую среди экстрасенсов происходит психологическое давление друг на друга. Неважно, завершился ваш сезон, получили ли вы «Синюю руку» или нет, все бессознательно соревнуются друг с другом. Объединение в коалиции зависело от нравственных и моральных принципов других экстрасенсов.
Если с кем-то я мог разделить одну общую философию, то, например, жизненные принципы некоторых участников, такие как экскурсия в морг или ужасные ритуалы на кладбищах, меня, конечно, больше отталкивали. Это нарушение моих этических и моральных принципов.
Безусловно, в «Мастере игры» мы общались, но могу сказать, что в этом шоу каждый экстрасенс тоже был сам за себя.
- На шоу «Выживалити» у вас был конфликт с Владимиром Тишко. Возникали ли у вас конфликтные ситуации с участниками «Мастера игры»? Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
- На самом деле я вообще неконфликтный человек, но отстаиваю свои личные границы и убеждения, поэтому зачастую со многими участниками в рамках игры складываются довольно натянутые, напряженные отношения.
У всех разная философия жизни, моральные принципы, и если для кого-то является нормой, например, оскорбление других участников и угрозы, то для меня это, конечно, из рамок вон выходящее. Я могу встать на защиту какого-то человека или, например, отстаивать свои личные границы.
В рамках реалити-шоу «Мастер игры» конфликтов у меня не было, но были шутки и, конечно же, мои излюбленные провокации. Все это вы увидите в проекте. Могу сказать, что шалость удалась.
Вообще, хочется посмотреть, войдет ли это все в телевизионную версию. На проекте среди участников были очень твердолобые люди, и у меня возникает к ним большое количество вопросов, главный из которых: как до сих пор в XXI веке они живут со своими жизненными принципами?
Никита Турчин. Фото: телеканал ТНТ
«Энергетика Филиппа Киркорова на самом деле такая взрывная!»
- В одном из своих интервью вы сказали, что энергия Ольги Бузовой напоминает вам стеклянный шар. В шоу «Мастер игры» принимал участие и Филипп Киркоров. Он исполнил роль джокера в проекте. С чем можно было бы сравнить его энергию?
- Энергетика Филиппа Киркорова на самом деле такая взрывная! Я бы даже ассоциировал ее со взрывной карамелью — сладкой, искрящейся. Он мне чем-то напоминает бенгальский огонь.
Он яркий, его очень много, он заполняет собой все пространство, но как только этот огонек потухает, он обжигает тебе руку. Такой вот он контрастный: то его очень много, то он очень обжигающий, твердый и вызывающий безмерное уважение.
Его энергетика, конечно, завораживает, и описать ее какими-то тремя словами практически невозможно.
«Это какое-то негласное проклятие проекта «Дом-2»
- Вы принимали участие в проекте «Дом-2». Какой из известных пар телестройки вы бы посоветовали быть осторожнее в отношениях, чтобы избежать развода, как это уже случилось с Араем Чобаняном и Ириной Пинчук?
- На самом деле никого уже не знаю, все, с кем был близко знаком, уже развелись. И Майя Донцова с Лешей Купиным, и Марина Африкантова с Ромой Капаклы, и Ира Пинчук с Араем, Рапунцель…Мне кажется, это какое-то негласное проклятие проекта «Дом-2», но, с другой стороны, время идет, и жизненные уклады меняются.
Очень печально, что ребята не смогли сохранить теплые взаимоотношения, потому что у многих есть дети. В рамках шоу все были любимы, близки, а за периметром любовь, пусть даже спустя годы, улетучилась и дети остались без отцов. Все это очень грустно.
Никита Турчин. Фото: телеканал ТНТ
- Арай Чобанян и Ирина Пинчук 15 апреля подали заявление на расторжение брака. Но могут ли они снова воссоединиться? Как вы думаете, что в целом ждет этих двоих в будущем?
- Арай и Ирина были замечательной парой, приятно было за ними наблюдать. Искренние, настоящие, глядя на их идиллию в социальных сетях, казалось, что вот это и есть настоящая любовь. Их отношения были для многих примером.
Печально, что произошла такая ситуация. Думаю, здесь не обошлось без влияния друзей, которые тоже развелись. Я вижу их воссоединение как пары ближе к холодному времени года, осенью или зимой. Если они сделают правильные выводы и обратятся к психологу, то у них есть все шансы.
По натальной карте этот год был для них кризисным, они, к сожалению, не смогли его пережить. У них есть еще один энергетический узел в холодное время года. Я убежден, что Арай будет принимать участие в воспитании ребенка, потому что это заложено в его крови. Ребята сами должны решить, как им жить дальше, но мне бы хотелось, чтобы они воссоединились.
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