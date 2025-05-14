Никита Турчин: «Филипп Киркоров как взрывная карамель! »

Молодой экстрасенс Никита Турчин стал одним из участников психологического реалити «Мастер игры», которое выходит 17 мая в 19:00 на ТНТ. В компании 22 звездных участников он будет играть в игру «темных» и «светлых».

На чьей стороне окажется Никита, станет известно в день премьеры, но уже сейчас можно понять, что игра будет захватывающей и интригующей.

О том, как опыт предыдущих реалити повлиял на его участие в этом проекте, почему среди экстрасенсов нет друзей, и с чем у него ассоциируется энергетика Филиппа Киркорова, - в нашем интервью.

«Получился такой «человек-муравей», который может нести больше своего веса»

- Недавно вы приняли участие в шоу «Выживалити», где не самые простые условия. Почему снова решили согласиться на непростое реалити «Мастер игры»?

- Я очень люблю играть в игры. Для меня игра — это что-то магическое. В рамках этого пространства происходят квантовые скачки роста. Ты узнаешь себя настоящего или принимаешь свои недостатки. Поэтому, когда мне поступило приглашение принять участие в проекте «Мастер игры», я практически не раздумывая согласился.

Тем более, я уже прошел тяжелый путь в «Выживалити» и приобрел довольно огромный багаж опыта. Пройдя этот путь самурая, обретя вот эту закалку, конечно, я согласился на «Мастер игры». Я понимаю, что если взять два качества: физику и интеллект, то второе у меня развито гораздо лучше. Поэтому высокоинтеллектуальные игры — это про меня и для меня.

- Как вы думаете, поможет ли вам опыт «Выживалити» на «Мастере игры»?

- Безусловно, этот опыт помог мне в рамках шоу «Мастер игры». Я убежден, что такие испытания раскрывают физические, эмоциональные, психические и интеллектуальные возможности человека. Такое обычно не происходит с нами в реальной жизни. Только, когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию, все твои нейроны и клеточки тела начинают работать на 100%.

На «Выживалити» я скинул 10 килограммов и весил 55. В итоге, в одном из предфинальных испытаний мне пришлось тащить груз весом 50 килограммов. Я не думал, что способен на такое. Получился такой «человек-муравей», который может нести больше своего веса.

Кроме того, не стоит забывать, что в рамках проекта «Выживалити» я был кротом, поэтому я умею манипулировать коллективом и вести тонкую игру.

С каждым таким проектом я становлюсь мудрее, сильнее, опытнее. Опыт выживания, безусловно, помог мне в шоу «Мастер игры», а особенно умение играть внутри игры.