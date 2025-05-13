Как живет Лия Ахеджакова: потеряла работу, хотели лишить наград

Периодически на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» показывают фильм «Служебный роман». Роль любопытной секретарши Верочки, которая везде сует свой нос, сыграла Лия Ахеджакова. Зрители помнят ее по фразе: «Хорошие сапоги, надо брать».

Сейчас 86-летняя актриса практически не снимается в кино. И, возможно, причина не в возрасте…

Как постановки с участием Лии Ахеджаковой начали отменять в «Современнике»

Лия Ахеджакова, активно участвовавшая в театральных постановках и снимавшаяся в кино, до февраля 2022 года, выразила свое несогласие с позицией России в мировой повестке.

Сначала все шло своим чередом. Никто не собирался чинить пожилой артистке никаких препятствий.

«Я получила репертуар «Современника» на октябрь. Там стоят мои спектакли. У меня их всего два. И «Первый хлеб» пока идет, хотя год назад на него ополчились ветераны. И «Игра в джин» тоже идет. И в Театре наций — спектакль «Сказка про последнего ангела», - сообщала в тот период своим поклонникам Лия Меджидовна.

Но острые высказывания не закончились.

А потом постановки с участием Лии Ахеджаковой, например, антрепризный спектакль «Мой внук Вениамин» и спектакли в родном «Современнике» начали понемногу отменять.