Как живет Лия Ахеджакова: потеряла работу, хотели лишить наград

Периодически на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» показывают фильм «Служебный роман». Роль любопытной секретарши Верочки, которая везде сует свой нос, сыграла Лия Ахеджакова. Зрители помнят ее по фразе: «Хорошие сапоги, надо брать».
Сейчас 86-летняя актриса практически не снимается в кино. И, возможно, причина не в возрасте…
Как постановки с участием Лии Ахеджаковой начали отменять в «Современнике»
Лия Ахеджакова, активно участвовавшая в театральных постановках и снимавшаяся в кино, до февраля 2022 года, выразила свое несогласие с позицией России в мировой повестке.
Сначала все шло своим чередом. Никто не собирался чинить пожилой артистке никаких препятствий.
«Я получила репертуар «Современника» на октябрь. Там стоят мои спектакли. У меня их всего два. И «Первый хлеб» пока идет, хотя год назад на него ополчились ветераны. И «Игра в джин» тоже идет. И в Театре наций — спектакль «Сказка про последнего ангела», - сообщала в тот период своим поклонникам Лия Меджидовна.
Но острые высказывания не закончились.
А потом постановки с участием Лии Ахеджаковой, например, антрепризный спектакль «Мой внук Вениамин» и спектакли в родном «Современнике» начали понемногу отменять.
Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press
А затем, по словам Ахеджаковой, руководство коллектива сообщило ей, что артистка больше не будет участвовать в постановках по требованию возмущенных людей, написавших им письма. Лия Меджидовна призналась, что заплакала, узнав об этом решении. Она сказала, что знает, кто организовывает ее травлю, но ничего с этим не может поделать.
Руководство театра же заверило, что Лия Ахеджакова не уволена, а взяла вынужденную паузу в работе, чтобы разобраться в своих проблемах. Однако в марте 2023 года она сама подала заявление об уходе, подчеркнув свою преданность театру.
«Я не успела проститься с моей сценой»
Ахеджакова выразила сожаление о прощании и глубокую благодарность труппе за возможность общения с публикой. При этом она отметила высокое качество работы драматургов, режиссеров и актеров.
Лия Ахеджакова. Фото: Global Look press
«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю», - эмоционально высказалась актриса.
Однако после публикации некоего открытого письма Ахеджаковой в одном из СМИ, где она объяснила причины ухода, некоторые общественные деятели потребовали признать ее иноагентом, лишив государственных наград.
Из-за отсутствия работы в России Ахеджакова начала гастролировать по Европе и постсоветским странам.
Но сейчас актрису не видно, не слышно. Хотя она появлялась в 2023 году на прощании с актером Игорем Ясуловичем и выступила с очень эмоциональной речью.
Живет артистка в своем загородном доме с мужем – фотографом Владимиром Персияниновым, который на 20 лет младше ее. Пара расписалась в ЗАГСе еще в 2001 году. Ходили слухи об их расставании, однако они не подтвердились.
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