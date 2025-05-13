Как живет Лия Ахеджакова: потеряла работу, хотели лишить наград

Лия Ахеджакова. Фото: Сергей Булкин/ Global Look Press

Почему актриса ушла из «Современника» и чем занимается сегодня.

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Периодически на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» показывают фильм «Служебный роман». Роль любопытной секретарши Верочки, которая везде сует свой нос, сыграла Лия Ахеджакова. Зрители помнят ее по фразе: «Хорошие сапоги, надо брать».

Сейчас 86-летняя актриса практически не снимается в кино. И, возможно, причина не в возрасте…

Как постановки с участием Лии Ахеджаковой начали отменять в «Современнике»

Лия Ахеджакова, активно участвовавшая в театральных постановках и снимавшаяся в кино, до февраля 2022 года, выразила свое несогласие с позицией России в мировой повестке.

Сначала все шло своим чередом. Никто не собирался чинить пожилой артистке никаких препятствий.

«Я получила репертуар «Современника» на октябрь. Там стоят мои спектакли. У меня их всего два. И «Первый хлеб» пока идет, хотя год назад на него ополчились ветераны. И «Игра в джин» тоже идет. И в Театре наций — спектакль «Сказка про последнего ангела», - сообщала в тот период своим поклонникам Лия Меджидовна.

Но острые высказывания не закончились.

А потом постановки с участием Лии Ахеджаковой, например, антрепризный спектакль «Мой внук Вениамин» и спектакли в родном «Современнике» начали понемногу отменять.

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

А затем, по словам Ахеджаковой, руководство коллектива сообщило ей, что артистка больше не будет участвовать в постановках по требованию возмущенных людей, написавших им письма. Лия Меджидовна призналась, что заплакала, узнав об этом решении. Она сказала, что знает, кто организовывает ее травлю, но ничего с этим не может поделать.

Руководство театра же заверило, что Лия Ахеджакова не уволена, а взяла вынужденную паузу в работе, чтобы разобраться в своих проблемах. Однако в марте 2023 года она сама подала заявление об уходе, подчеркнув свою преданность театру.

«Я не успела проститься с моей сценой»

Ахеджакова выразила сожаление о прощании и глубокую благодарность труппе за возможность общения с публикой. При этом она отметила высокое качество работы драматургов, режиссеров и актеров.

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look press

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю», - эмоционально высказалась актриса.

Однако после публикации некоего открытого письма Ахеджаковой в одном из СМИ, где она объяснила причины ухода, некоторые общественные деятели потребовали признать ее иноагентом, лишив государственных наград.

Из-за отсутствия работы в России Ахеджакова начала гастролировать по Европе и постсоветским странам.

Но сейчас актрису не видно, не слышно. Хотя она появлялась в 2023 году на прощании с актером Игорем Ясуловичем и выступила с очень эмоциональной речью.

Живет артистка в своем загородном доме с мужем – фотографом Владимиром Персияниновым, который на 20 лет младше ее. Пара расписалась в ЗАГСе еще в 2001 году. Ходили слухи об их расставании, однако они не подтвердились.

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