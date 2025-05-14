Алена Хмельницкая раскрыла, как поддерживает Маргариту Симоньян

На канале ТНТ стартовал второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Это продолжение истории о взаимоотношениях олигарха Сергея Воронцова, его жен и работников особняка, где живет эта «дружная компания». Картина вновь поднимает тему социального неравенства и противоречий между двумя слоями населения.
К своей роли – первой жены Воронцова Елены - вернулась актриса Алена Хмельницкая. На премьере сериала Алена пообщалась с Teleprogramma.org и рассказала об отношении к тарологам, дружбе с дочерью и поддержке Маргариты Симоньян, которая неотлучно находится вокруг своего мужа – режиссера Тиграна Кеосаяна. И экс-супруга Алены…
«Но сейчас она бешеный подросток»
- Алена, по сюжету сериала «Бедные смеются, богатые плачут» ваша героиня Елена делится секретами с горничной в исполнении Светланы Пермяковой. А вы кому доверяете свои тайны?
- В первую очередь я, наверное, делюсь со своей старшей дочерью Сашей, также со своей подругой Машей Серебряковой, с которой я дружу всю жизнь. Мне важна их реакция. А с остальными потом тоже делюсь.
- Вы всегда были так близки с Александрой?
- Да, всегда. И с возрастом мы становимся ближе. Дочь взрослеет, ей уже 31 год. И это очень радует.
Мне хотелось бы, чтобы так бы было и с Ксюшей. Но сейчас она бешеный подросток.
«Уже пробы ставить негде, а меня постоянно пробуют»
- Вы бы хотели, чтобы Ксения выбрала актерскую профессию?
- Я пока не вижу у нее этих данных. А если увижу, то почему бы и нет. Я ей и рассказываю о том, что это очень сложная профессия. Тебя все время выбирают. Ты в постоянном кастинге. Уже пробы ставить негде, а меня постоянно пробуют.
Но почему я туда хожу? Я смотрю и пробую этих людей, которые меня пробуют, с которыми я, возможно, буду работать.
- По сюжету ваша горничная увлекается тарологией, нумерологией. А как вы сами относитесь к этим сферам деятельности?
- Я вообще к этому не отношусь. Но при этом не отношусь и с юмором. Понимаю, что есть и тарологи, и нумерологи. Это вообще целая наука, просто я не пользуюсь этими знаниями. Я такой человек.
- Не верите?
- Я верю в Господа Бога.
- А в вашей жизни есть место мистике?
- Знаете, я замечаю связь вещей, причинно-следственные связи. На дороге бывает двустороннее движение, одностороннее. И в жизни также.
- Никогда не видели вещие сны? Возможно, предупреждающие о чем-то…
- Нет. Но бывает, что ты можешь подвести к чему-то увиденное во сне. Однако я очень земной человек, но при этом замечаю какие-то знаки, сигналы.
Но это не значит, что я думаю о какой-то мистике. Это просто фокус внимания. Когда ты фокусируешься на чем-то, то это и видишь.
- Верите ли вы в актерские приметы? Например, то, что нужно сесть на упавший сценарий?
- Какие-то – да, например, театральные. Но если сценарий упал, то его надо обязательно приложить к попе. Даже если и сесть неудобно, то хотя бы приложить.
«Это большая беда»
- Вы сейчас держите связь с Маргаритой Симоньян?
- Ну, конечно!
- А как ваши дочери реагируют на то, что их папа Тигран Кеосаян в таком состоянии сейчас?
- Я даже не буду об этом говорить. Это большая беда. И мы, конечно, все вместе. Реагирую абсолютно по-человечески. Это все, что могу сказать.
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