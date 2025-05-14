Алена Хмельницкая раскрыла, как поддерживает Маргариту Симоньян

На канале ТНТ стартовал второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Это продолжение истории о взаимоотношениях олигарха Сергея Воронцова, его жен и работников особняка, где живет эта «дружная компания». Картина вновь поднимает тему социального неравенства и противоречий между двумя слоями населения.

К своей роли – первой жены Воронцова Елены - вернулась актриса Алена Хмельницкая. На премьере сериала Алена пообщалась с Teleprogramma.org и рассказала об отношении к тарологам, дружбе с дочерью и поддержке Маргариты Симоньян, которая неотлучно находится вокруг своего мужа – режиссера Тиграна Кеосаяна. И экс-супруга Алены…

«Но сейчас она бешеный подросток»

- Алена, по сюжету сериала «Бедные смеются, богатые плачут» ваша героиня Елена делится секретами с горничной в исполнении Светланы Пермяковой. А вы кому доверяете свои тайны?

- В первую очередь я, наверное, делюсь со своей старшей дочерью Сашей, также со своей подругой Машей Серебряковой, с которой я дружу всю жизнь. Мне важна их реакция. А с остальными потом тоже делюсь.

- Вы всегда были так близки с Александрой?

- Да, всегда. И с возрастом мы становимся ближе. Дочь взрослеет, ей уже 31 год. И это очень радует.

Мне хотелось бы, чтобы так бы было и с Ксюшей. Но сейчас она бешеный подросток.

«Уже пробы ставить негде, а меня постоянно пробуют»

- Вы бы хотели, чтобы Ксения выбрала актерскую профессию?

- Я пока не вижу у нее этих данных. А если увижу, то почему бы и нет. Я ей и рассказываю о том, что это очень сложная профессия. Тебя все время выбирают. Ты в постоянном кастинге. Уже пробы ставить негде, а меня постоянно пробуют.

Но почему я туда хожу? Я смотрю и пробую этих людей, которые меня пробуют, с которыми я, возможно, буду работать.