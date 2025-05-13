«Пусть выбирает выражения»: чем знаменита Лина Джебисашвили из шоу «Сокровища императора»

Очередной скандал на втором сезоне шоу «Сокровища императора»! Певцы Олег Майами и Леша Свик попытались припрятать деньги, которые они взяли из дома якобы на случай ЧП. Но такой поступок вышел им боком.
«Взрослые ябеды» против «бесчестных мужиков»
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили резко осудила эту попытку обмануть участников и ведущих проекта. Она подчеркнула, что выступает за честную игру.
Олег Майами же, получив поддержку коллег Натана и Ирины Дубцовой, назвали Лину и Юрия Фунтова взрослыми ябедами. Лина и Юрий в ответ обозвали конкурентов «бесчестными мужиками».
Лина резко спросила Олега, зачем он находится на проекте, если не соблюдает правила. Экстрасенс использовала нецензурные выражения, что вызвало гнев Майами, который назвал ее «униженной в этой жизни».
«Скажи своей женщине, пусть выбирает выражения», - обратился Олег Майами к Юрию Фунтову. После этих слов Олег предложил Юрию разобраться с ним один на один. Фунтов отказался, заявив, что все-таки пришел не на проект «Дом-2».
В итоге ведущий Галустян наказал Майами и Олега, назначив им штрафные 30 минут ожидания после финиша испытания.
Лина Джебисашвили в шоу «Битва экстрасенсов»
Это уже не первый случай, когда Лина Джебисашвили резко высказывается против коллег из шоу «Сокровища императора». Так, в одном из выпусков проекта она назвала Розу Сябитову хабалкой. И повторила это же выражение в адрес Розы в интервью нашему изданию.
Вообще, Лина Джебисашвили из тех людей, кому палец в рот не клади. Это было видно еще по шоу «Битва экстрасенсов» в 2022 году. Тогда Лина дошла до финала, но в итоге победил Влад Череватый. Этот триумф вызвал недовольство некоторых участников и зрителей передачи. Многие зрители пророчили победу как раз Лине. Сама Лина Джебисашвили конфликтовала с Владом во время проекта.
Лина Джебисашвили в шоу «Битва экстрасенсов». Фото: телеканал ТНТ
В 2023 году Лина Джебисашвили приняла участие в программе «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где она и другие опытные экстрасенсы пытались помочь людям, столкнувшимся с жизненными трудностями. Во время расследования загадочной смерти студентки Татьяны, выпавшей из окна общежития, Лина смогла описать внешность погибшей в детстве и предположить, что падение не было самоубийством. Она отметила присутствие таинственного мужчины рядом с жертвой в последние минуты. Несмотря на успехи в программе, Лина не дошла до финала.
Летом 2023 года Джебисашвили также появилась в шоу «Новые звезды в Африке», где, присоединившись к коалиции Оскара Кучеры, однако выбыла из соревнования уже в третьей серии.
Предсказание для Ольги Бузовой
В феврале 2024 года Лина стала гостьей передачи «Это нормально?» на ТНТ, где она, отвечая на личный вопрос Ольги Бузовой о любовном будущем, предсказала ей встречу с избранником и рождение дочери в ближайшие два года. Это откровение вызвало у Бузовой слезы радости.
Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов в шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
У самой же Лины растет дочь Луна, ради которой, собственно, она и пришла в проект «Сокровища императора». Экстрасенс признавалась, что мечтает о доме для дочки, который можно купить на заработанный здесь приз.
Лина Джебисашвили. Личная жизнь
Лина Джебисашвили была замужем, но рассталась со своим супругом. А еще ей приписывали роман с ведущим шоу «Битва экстрасенсов» Ильей Ларионовым, но эти слухи не нашли подтверждения. Теперь она встречается со своим партнером по проекту «Сокровища императора» Юрием Фунтовым. С Юрием она познакомилась во время съемок шоу «Битва экстрасенсов». Мужчина работает видеоинженером на телеканале ТНТ.
А на шоу «Сокровища императора» отправилась вместе с ним, чтобы проверить свои чувства в экстремальных ситуациях. Но в идеале мечтает с ним прожить всю жизнь и еще родить детей.
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