«Модница недели» на шоу «Ты супер!»: Люся Чеботина в платье из «висячей» ткани и Ани Лорак в блузе «а-ля Алла Пугачева»

Ани Лорак удивила эксперта Teleprogramma.org, продемонстрировав образ в стиле «никогда так больше не делайте!». А вот другой наряд Ани Лорак вполне в ее духе. Смотрим, почему профессионал раскритиковал первый образ Ани Лорак и поставил высокую оценку второму.
«В этой блузе фасона «а-ля наряд Аллы Пугачевой» мне Ани Лорак совсем не нравится. Еще этот цветок на голове, плюс совершенно другой по стилистике цветок на груди. Этот образ добавил возраста Ани Лорак. Хотя, надо учитывать еще и посыл образа, если бы он был! Может, она и ее стилист хотели показать, как делать нельзя. Если такого не было, ставим этому луку 3 балла».
«А вот здесь все сошлось. К нам вернулась прежняя — стильная, стройная, роскошная Ани Лорак. Платьем подчеркнули идеальную стройность, с деталями, имеющими острую форму, красиво сочетается макияж. Обратите внимание на форму стрелок и сережек. За этот образ ставлю 10 баллов».
«Жаль, образ не запечатлен полностью, но то, что видно на этом фото, Люсю Чеботину простит, не добавляет ей лоска и стильности. Объясню почему. «Висячая» мягкая ткань не соответствует индивидуальности Люси Чеботиной. 4 балла».
«В этом образе все сложилось более благополучно. Ткань деним держит форму, красивое декольте, роскошная вышивка, соответствующая мероприятию. Этому аутфиту Люси Чеботиной можно поставить 10 баллов».
Подводим итоги
В этом модном противостоянии победу одержала певица Люся Чеботина, правда, с минимальным перевесом в один балл. Ее образы оказались немного лучше, чем аутфиты, в которых предстала на шоу «Ты супер!» Ани Лорак.