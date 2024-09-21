«Модница недели» на шоу «Ты супер!»: Люся Чеботина в платье из «висячей» ткани и Ани Лорак в блузе «а-ля Алла Пугачева»

На телеканале НТВ идет полюбившееся телезрителям шоу «Ты супер!» .

«Модница недели» проявляет к проекту свой интерес. В креслах жюри шоу, помимо композитора и продюсера Игоря Крутого и музыканта Алексея Воробьева , две дивы — певицы Люся Чеботина и Ани Лорак .

Вокалистки уже успели продемонстрировать несколько образов в эфире НТВ. На сколько они удачны? Разбираемся вместе с экспертом Teleprogramma.org , стилистом Этери Далиевой.

Ани Лорак : возрастная дама в цветочках