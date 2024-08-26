На НТВ начинается новый сезон «Ты — супер!»

1 сентября на НТВ начнется новый сезон «Ты — супер!». Он будет идти два месяца. В шоу будут участвовать дети от 7 до 18 лет.

Все они остались без попечения родителей. Это будет 50 юных конкурсантов не только из России.

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В шоу захотели принять участие алтайцы, волгоградцы, воронежцы, москвичи, тамбовцы и представители других регионов.

Судить их будут: Игорь Крутой, Алексей Воробьев, Ани Лорак, Люся Чеботина.

«Незабываемое приключение, настоящий трамплин в будущее для всех детей», — сказал Крутой.