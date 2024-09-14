«Модница недели»: светский выход звезд — скучная Рудковская в «Диоре», блестящая Кудрявцева и обтянувшаяся Лорак

Яна Рудковская, Лера Кудрявцева. Фото: оргкомитет «Новая волна»

Наряды, которые селебрити выбрали для красной дорожки, оценила модный эксперт Teleprogramma.org, стилист Этери Далиева.

Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который не так давно завершился в Сочи, собрал не только начинающих вокалистов, но и звезд российского шоу-бизнеса первой величины. Некоторые из них удостоены чести попасть в еженедельную модную подборку Teleprogramma.org.

Помогает разобраться в том, насколько уместно знаменитые дамы нарядились для красной дорожки фестиваля, модный эксперт Teleprogramma.org, стилист Этери Далиева.

Певица Алсу Абрамова: выглядит звездой

Свежеразведенная певица Алсу Абрамова на «Новой волне» предстала в переливающемся сложном платье и для фото позировала в обнимку с певицей Севиль. Столь опасное соседство певица Севиль, облаченная в бюстье и юбку оттенка манго, вполне вынесла.

Певица Алсу Абрамова (на фото слева) и Севиль. Фото: оргкомитет «Новая волна»

«Платье сложное стилистически, но внешность Алсу выдерживает и этот блеск, и сложный крой, и фактуру. Алсу не потерялась за образом. В этом наряде она выглядит звездой. 10 баллов».

Анжелика Ревва: раздробила фигуру

Шоумен Александр Ревва на «Новой волне» появился вместе с женой Анжеликой, которой не устает признаваться в любви. Надо сказать, супруга Александра Реввы Анжелика обладает талантом не отсвечивать.

Александр Ревва и его жена Анжелика. Фото: оргкомитет «Новая волна»

«Платье Анжелики Реввы, с одной стороны, вроде легкое и нарядное и не перебивает звездность супруга, с этической стороны все отлично. Но со стороны стиля относительно самой Анжелики есть минус. Образ получился слишком раздробленным. Кружевом раздроблено платье, и далее дробление продолжилось ремешками на обуви. 8 баллов».

Ани Лорак: отрыто и облегающе

Певица Ани Лорак обожает подчеркивать свои формы при каждом удобном случае. «Новая волна» не стала исключением в этом смысле.

Ани Лорак. Фото: оргкомитет «Новая волна»

«Фигура Ани Лорак позволяет ей носить любую степень облегания и открытости. Платье и босоножки идеальны, но есть маленький минус — сумка для этого образа тяжеловата. Платье яркое плюс драпировка уже имеют визуальный вес, поэтому сумка в коже плюс черная добавляет тяжести, хотелось бы более облегченный вариант в руки. 9 баллов».

Лера Кудрявцева: блеск и тонкая талия

Телеведущую Леру Кудрявцеву стилисты часто ругают за неуместные образы. И кажется, Лера Кудрявцева к критике прислушалась. Ее наряд на «Новой волне», ведущей которой была Лера Кудрявцева, просто неподражаем.

Лера Кудрявцева. Фото: оргкомитет «Новая волна»

«Лера Кудрявцева — блестящая девушка во всех смыслах. Она умеет носить блеск в любом формате. в этом наряде Лера Кудрявцева так же не изменила своему стилю — открытые плечи, покрытые кристаллами, никак не испортили изысканное платье. Обратите внимание на графичность, такой элемент визуально делает талию тоньше. 10 баллов».

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Яна Рудковская: скучна даже в «Диоре»

А вот Яна Рудковская, которую многие считают иконой стиля, продемонстрировала провальный образ. Любовь к люксу иногда может подвести и очень сильно.

Яна Рудковская. Фото: оргкомитет «Новая волна»

«Яна Рудковская умудряется носить кутюр так, чтобы не выглядеть на все 100% роскошно. Весь образ — «Диор», но Яна Рудковская, к сожалению, выглядит в нем скучно и размыто. 5 баллов — из уважения к личности. Наряд — провал».

Подводим итоги

Первое место модного баттла делят Алсу Абрамова и, кто бы мог подумать, Лера Кудрявцева. На второй ступени модного пьедестала почета устраивается Ани Лорак, на третьем — жена Александра Реввы Анжелика.

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