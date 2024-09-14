«Модница недели»: светский выход звезд — скучная Рудковская в «Диоре», блестящая Кудрявцева и обтянувшаяся Лорак

Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» , который не так давно завершился в Сочи, собрал не только начинающих вокалистов, но и звезд российского шоу-бизнеса первой величины. Некоторые из них удостоены чести попасть в еженедельную модную подборку Teleprogramma.org .

Помогает разобраться в том, насколько уместно знаменитые дамы нарядились для красной дорожки фестиваля , модный эксперт Teleprogramma.org, стилист Этери Далиева .