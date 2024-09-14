«Модница недели»: светский выход звезд — скучная Рудковская в «Диоре», блестящая Кудрявцева и обтянувшаяся Лорак
Яна Рудковская, Лера Кудрявцева. Фото: оргкомитет «Новая волна»
Наряды, которые селебрити выбрали для красной дорожки, оценила модный эксперт Teleprogramma.org, стилист Этери Далиева.
Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который не так давно завершился в Сочи, собрал не только начинающих вокалистов, но и звезд российского шоу-бизнеса первой величины. Некоторые из них удостоены чести попасть в еженедельную модную подборку Teleprogramma.org.
Свежеразведенная певица Алсу Абрамова на «Новой волне» предстала в переливающемся сложном платье и для фото позировала в обнимку с певицей Севиль. Столь опасное соседство певица Севиль, облаченная в бюстье и юбку оттенка манго, вполне вынесла.
Певица Алсу Абрамова (на фото слева) и Севиль. Фото: оргкомитет «Новая волна»
«Платье сложное стилистически, но внешность Алсу выдерживает и этот блеск, и сложный крой, и фактуру. Алсу не потерялась за образом. В этом наряде она выглядит звездой. 10 баллов».
Анжелика Ревва: раздробила фигуру
Шоумен Александр Ревва на «Новой волне» появился вместе с женой Анжеликой, которой не устает признаваться в любви. Надо сказать, супруга Александра Реввы Анжелика обладает талантом не отсвечивать.
«Платье Анжелики Реввы, с одной стороны, вроде легкое и нарядное и не перебивает звездность супруга, с этической стороны все отлично. Но со стороны стиля относительно самой Анжелики есть минус. Образ получился слишком раздробленным. Кружевом раздроблено платье, и далее дробление продолжилось ремешками на обуви. 8 баллов».
«Фигура Ани Лорак позволяет ей носить любую степень облегания и открытости. Платье и босоножки идеальны, но есть маленький минус — сумка для этого образа тяжеловата. Платье яркое плюс драпировка уже имеют визуальный вес, поэтому сумка в коже плюс черная добавляет тяжести, хотелось бы более облегченный вариант в руки. 9 баллов».
«Лера Кудрявцева — блестящая девушка во всех смыслах. Она умеет носить блеск в любом формате. в этом наряде Лера Кудрявцева так же не изменила своему стилю — открытые плечи, покрытые кристаллами, никак не испортили изысканное платье. Обратите внимание на графичность, такой элемент визуально делает талию тоньше. 10 баллов».
«Яна Рудковская умудряется носить кутюр так, чтобы не выглядеть на все 100% роскошно. Весь образ — «Диор», но Яна Рудковская, к сожалению, выглядит в нем скучно и размыто. 5 баллов — из уважения к личности. Наряд — провал».