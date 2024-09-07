«Модница недели» на школьной линейке: игривая Кудрявцева, скромная Навка в летнем платье, Собчак в наряде «училки»

К началу учебного года звездные мамы должны готовиться тщательнее, чем их дети . Ведь публика будет пристально рассматривать не только и не столько внешний вид отпрысков знаменитостей, сколько их самих.

Вот прямо как мы сегодня. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.org стилистом-имиджмейкером Дарьей Правич внимательно и с пристрастием изучаем, в чем пришли на линейки своих чад звездные мамы.

Спойлер: образы получились так себе. Судя по всему, звезды решили, что школа — это не красная дорожка, а потому можно позволить себе немного расслабиться.

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