«Модница недели» на школьной линейке: игривая Кудрявцева, скромная Навка в летнем платье, Собчак в наряде «училки»
Татьяна Навка с дочкой Надей, Лера Кудрявцева с дочкой Машей. Фото: соцсети Татьяны Навки, соцсети Леры Кудрявцевой
Смотрим, как звездные дамы оделись в первый понедельник сентября на школьные линейки к своим детям.
К началу учебного года звездные мамы должны готовиться тщательнее, чем их дети. Ведь публика будет пристально рассматривать не только и не столько внешний вид отпрысков знаменитостей, сколько их самих.
Вот прямо как мы сегодня. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.org стилистом-имиджмейкером Дарьей Правич внимательно и с пристрастием изучаем, в чем пришли на линейки своих чад звездные мамы.
Спойлер: образы получились так себе. Судя по всему, звезды решили, что школа — это не красная дорожка, а потому можно позволить себе немного расслабиться.
Певица Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым в этом году проводили в первый класс старшую дочку Амелию. Наследницу они поклонникам не показывают, а себя на школьной линейке — запросто, даже если наряды далеки от идеальных. А они — далеки.
«В этом образе хороши ноги певицы. Остальное вызывает вопросы: непонятный крой, слишком короткая юбка, невнятная фактура ткани и даже цвет, не украшают Юлию Ковальчук и не соответствуют поводу. Но относительно других нарядов ее — один из самых лучших. Можно ставить «зачет». 5 баллов».
«Если бы туфли Леры Кудрявцевой попали в тон яркой юбке, то, конечно, общее впечатление было бы лучше. Два очень близких «кислотных» цвета явно спорят. Подвернутые манжеты рубашки, игривый поясок на талии, развязанный галстук-бабочка — ко всему этому тоже есть вопросы, но окей — здесь общая тема. Силуэт выбран хорошо, цвет юбки и туфель — мимо. 6 баллов».
«В этом наряде Агаты Муцениеце плохо все, увы. Слишком крупная и контрастная деталь платья смотрится грубо, на ее фоне совсем теряется нежная красота актрисы. Совершенно неподходящая длина делает фигуру тяжеловесной, а сумка на животе окончательно скрадывает талию. Низ — гольфы и туфли — кажутся частью другого человека. Возможно, самой Агаты из 3-его класса. У девушки такая привлекательная и приятная внешность, один вопрос: зачем так с ней? 3 балла».
«Очень скромное летнее платье, напоминающее нам всем о морских набережных южных городков, мороженом в металлических креманках и других радостях каникул. Идеально сочетается с обувью, сумкой и укладкой. Подойдет ли на стандартную линейку 1 сентября? Точно — нет. Но, возможно, это фото с «нестандартной». 7 баллов».
Журналистка и светская львица Ксения Собчак призналась, что в этом году пустила слезу на школьной линейке сына Платона. А «Модница» не может без слез смотреть на наряд Ксении Собчак. Решила косплеить учительницу образца 80-х годов прошлого века?
«Цветовая гамма этого наряда Ксении Собчак — вполне нормальная. Пропорции — нет. Слишком длинный жакет, слишком длинная для него асимметричная юбка. Комбинация разных тканей на ней создают ощущение невнятности и неопределенности. Возможно, именно этот эффект и планировался: чтобы всем хотелось рассмотреть получше. Что здесь точно лишнее, так это серьги: крупные цветки хорошо бы дополнили летящий сарафан в пол на отдыхе, но со «школьным» серым выглядят инородно. 6 баллов».