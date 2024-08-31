«Модница недели»: битва звездных наследников — спортивная дочь Орбакайте, стильный сын Собчак и «удобные» дочери Бородиной

Певица и актриса Кристина Орбакайте этим летом много путешествовала со своей семьей — мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. На этом фото мама и ее дочка предстали в ресторане под открытым небом в Италии.
«Образ дочери Кристины Орбакайте — спортивный. Очень органично смотрится на отдыхе. Для веранды — идеально. Комфортная обувь подчеркивает цель выхода, и гармонизирует с платьем. 8 баллов».
Дочери Ксении Бородиной Маруся и Теона
Телеведущая Ксения Бородина любит расширять кругозор своих дочерей. Вместе с Теоной и Марусей она побывала в картинной галерее.
Ксения Бородина с Теоной и Марусей в картинной галерее. Фото: соцсети Ксении Бородиной
«В последнее время в моде отменили строгие дресс-коды в культурные заведения. Но для взрослых все же лучше соблюдать классический стиль, а вот для детей — вполне можно и кэжуал, и даже спорт. Главное, чтобы им было удобно и ничто не отвлекало их от знакомства с искусством. Сама Ксения Бородина выглядит не очень подходяще, а вот ее дочери — неплохо. 6 баллов».
Сын Ксении Собчак Платон
Журналистка и светская львица Ксения Собчак этим летом выбрала нетривиальный маршрут для путешествия вместе с сыном Платоном. Звездная мама и ее отпрыск побывали на Алтае, а уже потом махнули в края куда более рафинированные, в Европу.
Ксения Собчак с сыном Платоном на Алтае. Фото: соцсети Ксении Собчак
«Самый подходящий образ для путешествия в горах подобрала Ксения Собчак для своего сына Платона. Ветровка немаркого оттенка и удобные штаны с кроссовками. Соответствие обстановке — главный критерий выбора образа. Не всегда нужно ориентироваться на моду. Стиль должен быть адекватным. За аутентичность и здравый смысл оценка образа Платона 10 баллов».
«А вот одежду для сына Марии Шараповой не могу назвать подходящей для данной площадки. В рубашке очень неудобно заниматься спортом и вообще проявлять физическую активность. Видно, что брюки, в которые облачен маленький Теодор, выполнены не из эластичного материала, потому смотрятся мешковатыми и растянутыми. В любом случае, для спортивных площадок лучше было бы подобрать футболку или свитшот и спортивные штаны. 5 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла завоевал сын Ксении Собчак Платон, на втором дочь Кристины Орбакайте Клава, третье — у дочерей Ксении Бородиной Маруси и Теоны.