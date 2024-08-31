«Модница недели»: битва звездных наследников — спортивная дочь Орбакайте, стильный сын Собчак и «удобные» дочери Бородиной

В канун Дня знаний «Модница недели» решила устроить баттл среди звездных отпрысков. Смотрим, как одевают своих детей признанные иконы стиля Кристина Орбакайте , Ксения Собчак , Ксения Бородина и Мария Шарапова . Помогает разобраться во всех деталях модный эксперт Teleprogramma.org, дизайнер Ольга Стопычева .

Дочь Кристины Орбакайте Клава