«Модница недели»: битва звездных наследников — спортивная дочь Орбакайте, стильный сын Собчак и «удобные» дочери Бородиной

Ксения Собчак с сыном Платоном, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Фото: соцсети Ксении Собчак, соцсети Кристины Орбакайте

Наряды звездных наследников оценила модный эксперт Teleprogramma.org, дизайнер Ольга Стопычева.

В канун Дня знаний «Модница недели» решила устроить баттл среди звездных отпрысков. Смотрим, как одевают своих детей признанные иконы стиля Кристина Орбакайте, Ксения Собчак, Ксения Бородина и Мария Шарапова. Помогает разобраться во всех деталях модный эксперт Teleprogramma.org, дизайнер Ольга Стопычева.

Дочь Кристины Орбакайте Клава

Певица и актриса Кристина Орбакайте этим летом много путешествовала со своей семьей — мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. На этом фото мама и ее дочка предстали в ресторане под открытым небом в Италии.

Кристина Орбакайте и ее дочка Клава в Италии. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

«Образ дочери Кристины Орбакайте — спортивный. Очень органично смотрится на отдыхе. Для веранды — идеально. Комфортная обувь подчеркивает цель выхода, и гармонизирует с платьем. 8 баллов».

Дочери Ксении Бородиной Маруся и Теона

Телеведущая Ксения Бородина любит расширять кругозор своих дочерей. Вместе с Теоной и Марусей она побывала в картинной галерее.

Ксения Бородина с Теоной и Марусей в картинной галерее. Фото: соцсети Ксении Бородиной

«В последнее время в моде отменили строгие дресс-коды в культурные заведения. Но для взрослых все же лучше соблюдать классический стиль, а вот для детей — вполне можно и кэжуал, и даже спорт. Главное, чтобы им было удобно и ничто не отвлекало их от знакомства с искусством. Сама Ксения Бородина выглядит не очень подходяще, а вот ее дочери — неплохо. 6 баллов».

Сын Ксении Собчак Платон

Журналистка и светская львица Ксения Собчак этим летом выбрала нетривиальный маршрут для путешествия вместе с сыном Платоном. Звездная мама и ее отпрыск побывали на Алтае, а уже потом махнули в края куда более рафинированные, в Европу.

Ксения Собчак с сыном Платоном на Алтае. Фото: соцсети Ксении Собчак

«Самый подходящий образ для путешествия в горах подобрала Ксения Собчак для своего сына Платона. Ветровка немаркого оттенка и удобные штаны с кроссовками. Соответствие обстановке — главный критерий выбора образа. Не всегда нужно ориентироваться на моду. Стиль должен быть адекватным. За аутентичность и здравый смысл оценка образа Платона 10 баллов».

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Сын Марии Шараповой Теодор

Теннисистка Мария Шарапова этим летом впервые привела сына Тедди на Уимблдонский стадион, где когда-то одержала победу. Судя по всему, маленькому Теодору тоже могут скоро дать в руки ракетку.

Мария Шарапова с сыном Тедди в Лондоне. Фото: соцсети Марии Шараповой

«А вот одежду для сына Марии Шараповой не могу назвать подходящей для данной площадки. В рубашке очень неудобно заниматься спортом и вообще проявлять физическую активность. Видно, что брюки, в которые облачен маленький Теодор, выполнены не из эластичного материала, потому смотрятся мешковатыми и растянутыми. В любом случае, для спортивных площадок лучше было бы подобрать футболку или свитшот и спортивные штаны. 5 баллов».

Подводим итоги

Первое место нашего модного баттла завоевал сын Ксении Собчак Платон, на втором дочь Кристины Орбакайте Клава, третье — у дочерей Ксении Бородиной Маруси и Теоны.

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