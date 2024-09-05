Психолог Зберовский — о странном поведении Сысоевой: «Пример для молодых девочек»
Надежда Сысоева. Фото: Global Look Press
Юмористка и в 40 лет не нашла для себя ничего нового.
На Надежду Сысоеву снова посыпался хейт из-за одной ее фразы. В интервью Ляйсан Утяшевой юмористка назвала себя девочкой, которая, как и все, переживает из-за расставаний. Однако в Сети артистку не пожалели.
Комментаторы обвинили Надежду Сысоеву в том, что она и в 40 лет продолжает использовать образ глупой блондинки, которой как будто 16 лет. Хейтеры считают, что экс-участнице шоу Comedy Woman пора придумать для себя что-то другое, подходящее возрасту. Однако психолог Андрей Зберовский с мнением общественности не согласен.
«Несмотря на свой уже значительный стаж работы в камеди-индустрии, Надежда Сысоева очень гармонична в своем образе. Она поддерживает свою фигуру, она поддерживает голос, и манеры, и сам сценический этот образ.
И самое главное, этот образ востребован, потому что каждый год подрастают молодые и красивые девочки, которые воспринимают мир примерно так, как это изображает Надежда Сысоева. Если аудитория есть, если аудитория всегда пополняется, то нет смысла этот образ менять», — объяснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.