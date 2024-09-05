Психолог Зберовский — о странном поведении Сысоевой: «Пример для молодых девочек»

На Надежду Сысоеву снова посыпался хейт из-за одной ее фразы. В интервью Ляйсан Утяшевой юмористка назвала себя девочкой, которая, как и все, переживает из-за расставаний. Однако в Сети артистку не пожалели.

Комментаторы обвинили Надежду Сысоеву в том, что она и в 40 лет продолжает использовать образ глупой блондинки, которой как будто 16 лет. Хейтеры считают, что экс-участнице шоу Comedy Woman пора придумать для себя что-то другое, подходящее возрасту. Однако психолог Андрей Зберовский с мнением общественности не согласен.

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