На какие вопросы школьной и дошкольной программы не смогли ответить участники «Выжить в Дубае»?

Непонятно, специально или нет, но двенадцатый выпуск реалити « Выжить в Дубае. Возвращение » отлично вписался в тематику наступившего учебного сезона. Участникам было предложено соревнование, главной задачей которого было найти ответы на вопросы школьной и дошкольной программы! Казалось бы, что может быть проще. Но все выживальщики этого проекта в той или иной мере разочаровали своих учителей.

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Но не спешите смеяться над ребятами, сидя на диванах! Сначала попробуйте сами разгадать простые на первый взгляд загадки - но только не подглядывая в интернет. Teleprogramma.org не поленилась и собрала для вас ответы на все прозвучавшие в эфире вопросы. Удивительно, но не все так очевидно, как кажется на первый взгляд.

Сколько букв в имени первой женщины-космонавта?

Валентина Владимировна Терешкова совершила свой исторический полет 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он длился трое суток, за это время корабль облетел вокруг Земли 48 раз. Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом и по сей день является единственной женщиной планеты, совершившей одиночный космический полет. В имени Валентина - 9 букв, запомни, Андрей Зубенко !

Сколько героев в сказке «Теремок»?

В этой сказке семь героев: блоха-попрыгуха, мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-попрыгайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок и медведь косолапый. Когда Настя Перун , говорила, что не уверена в своем ответе, она не лукавила. «Народница» на этот вопрос ответила 6.

Сколько лет Илья Муромец лежал на печи?