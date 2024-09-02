На какие вопросы школьной и дошкольной программы не смогли ответить участники «Выжить в Дубае»?

Непонятно, специально или нет, но двенадцатый выпуск реалити «
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Но не спешите смеяться над ребятами, сидя на диванах! Сначала попробуйте сами разгадать простые на первый взгляд загадки - но только не подглядывая в интернет. Teleprogramma.org не поленилась и собрала для вас ответы на все прозвучавшие в эфире вопросы. Удивительно, но не все так очевидно, как кажется на первый взгляд.
Сколько букв в имени первой женщины-космонавта?
Валентина Владимировна Терешкова совершила свой исторический полет 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он длился трое суток, за это время корабль облетел вокруг Земли 48 раз. Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом и по сей день является единственной женщиной планеты, совершившей одиночный космический полет. В имени Валентина - 9 букв, запомни,
Сколько героев в сказке «Теремок»?
В этой сказке семь героев: блоха-попрыгуха, мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-попрыгайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок и медведь косолапый. Когда
Сколько лет Илья Муромец лежал на печи?
Один из самых культовых персонажей народных былин так говорит: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу тридцать лет на седалище». Вычислить или угадать не получится, это нужно просто знать,
Участники шоу продемонстрировали свою силу интеллекта. Фото: скрин/ ТНТ
Сколько часов в 39 600 секундах?
А вот этот вопрос как раз поддается вычислению. Если уметь делить и умножать без калькулятора. Делим 39 600 на 3 600 (столько секунд в одном часе) и получаем 11.
Сколько лап у скорпиона?
Вообще, не такой уж и простой вопрос, если только часами не разглядывать скорпионов в пустыне от нечего делать. Ходильных ног у скорпионов столько же, сколько у пауков - восемь (да, Зубенко?). Еще у насекомого есть клешни. Также вопрос может быть с подвохом - у скорпиона не лапы, а ноги. Сочувствуем
Сколько богатырей в подчинении Дядьки Черномора?
В «Сказке о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина не упоминается точное количество богатырей на службе у Черномора. Но в тексте говорится «в чешуе как жар горя тридцать три богатыря». С русскими сказками так - говори 3, 7 или 33, не ошибешься,
Сколько глаз у осы?
На голове этого насекомого располагаются: три маленьких дорсальных глазка (оцелли) и два глаза большого размера, имеющие сложное строение. Тоже ответ, который нужно просто знать, Настя Перун, не расстраивайся.
Вопросы были на знания и на логику. Фото: скрин/ ТНТ
Сколько букв в алфавите не обозначают звуков?
Это совсем просто. В русском алфавите 33 буквы: 10 букв обозначают гласные звуки и 21 – согласные. Две буквы – Ъ и Ь – не обозначают звуков. Надя просто не захотела чуть выдохнуть и порассуждать.
Какая цифра встречается чаще всего от одного до 1000?
Владислав Чепурченко был прав - 1. Простая логика.
В каком веке Россия стала империей?
XVIII век Российская империя провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721 года в связи с принятием Петром I титула императора. Браво, Александра! А вот на чем «народница» погорела, так это на склонениях, равно как Зубенко - на спряжениях.
Сколько склонений в русском языке?
Все русские существительные относятся к одной из трех групп склонения.1 склонение – мужского рода и женского рода с окончаниями -а -я, 2 склонение – мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями: -о, -е, 3 склонение – женского рода с мягким знаком на конце. Склонения - это не про падежи.
Сколько спряжений в русском языке?
В русском языке два спряжения: I спряжение и II спряжение. Глаголы разных спряжений отличаются своими окончаниями. Спряжение - это про глаголы, Андрей! Там же всем известные исключения: брить, стелить — это глаголы 1 спряжения; слышать, дышать, гнать, держать, терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть.
В стрессовой ситуации многие вопросы остались без ответа. Фото: скрин/ ТНТ
Сколько букв в слове, которое собрал Кай?
Восемь букв. Сказка «Снежная Королева», слово «вечность». Это классика, Стоун.
Сколько попугаев в одном удаве?
Сколько медведей на картине «Утро в сосновом лесу»?
Эта картина хорошо известна под народным названием «Три медведя». Хотя животных на картине четверо - ну куда медвежатам без мамы?
3 курицы несут 3 яйца за три дня. Сколько яиц снесут 12 куриц за 12 дней?
Попала, конечно, Настя с этим вопросом. Нужно сначала включить логику, а потом - арифметику. Если 3 курицы за 3 дня снесли 3 яйца, то, следовательно, 1 курица за 3 дня снесла 1 яйцо. Таким образом, у кур этой фермы такой цикл - по 1 яйцу каждые 3 дня. Тогда 1 курица за 12 дней снесет: 12 дн. / 3 дн. = 4 яйца. 12 куриц за 12 дней снесут: 4 * 12 = 48 яиц. Ответ: от 12 куриц за 12 дней будет получено 48 яиц.
Сколько героев в сказке «Репка»?
Зубенко учудил конечно. В самой распространенной версии сказки такие персонажи: Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка. То есть 6. Сама репка - не герой, хотя - почему?
Школьные знания она на то и школьные знания - это просто помнится (или не помнится) с детства. Фото: скрин/ ТНТ
На скольких холмах построен Рим?
Слава ответил наугад - три, и ошибся. Рим поставлен на семи холмах. У них еще и названия есть к тому же: Авентин, Виминал, Капитолий, Квиринал, Палатин, Целий, Эксвилин.
У Ольги четыре дочери и у каждой один брат. Сколько детей у Ольги?
Ответ - пять. Четыре сестры и один мальчик. Саша воспользовалась мамским опытом и не прогадала.
Сколько императоров было Петров?
Помимо Великого Петра I и Петра II Алексеевича, не стоит забывать про Петра III, который знаменит своим самым коротким правлением — 6 месяцев (если не считать таких спорных монархов, как Константин I, номинально правивший 16 дней, и Михаил II, де-юре бывший императором менее 1 дня и отрекшийся от престола). Наде с этим вопросом просто не повезло.
Сколько животных-музыкантов в «Бременских музыкантах»?
Главные герои сказки — обиженные своими хозяевами осел, собака, кот и петух — отправляются в город Бремен, чтобы стать городскими музыкантами. Не удивляемся, что актер-Чепурченко знал это.
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