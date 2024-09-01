Шоу «Выжить в Дубае» покинула Надежда Сысоева

В это воскресенье, первого сентября, в эфире ТНТ показали двенадцатый по счету выпуск нового сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» . К этому дню в проекте из шестнадцати участников осталось всего семь. А по его итогу в борьбе за главный приз проекта — 10 миллионов рублей — осталось шестеро героев.

На этот раз в большом и малом испытаниях сошлись две девушки: Надя Сысоева и Анастасия Перун.

Участницы сыграли в две игры: «Шаткое положение» ( в ней победила Перун 1:0) и в «Идеальное ограбление» (она окончилась ничьей 4:4).

Реванш устраивать не стали. Победительницей была признана Анастасия Перун. А Надежда Сысоева покинула шоу «Выжить в Дубае».

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