Шоу «Выжить в Дубае» покинула Надежда Сысоева

В это воскресенье, первого сентября, в эфире ТНТ показали двенадцатый по счету выпуск нового сезона реалити-шоу
На этот раз в большом и малом испытаниях сошлись две девушки: Надя Сысоева и Анастасия Перун.
Участницы сыграли в две игры: «Шаткое положение» ( в ней победила Перун 1:0) и в «Идеальное ограбление» (она окончилась ничьей 4:4).
Реванш устраивать не стали. Победительницей была признана Анастасия Перун. А Надежда Сысоева покинула шоу «Выжить в Дубае».
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Напомним, в предыдущем выпуске шоу
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