Надежда Сысоева задумалась о подтяжке лица: «Писали, что я старо выгляжу»

Надежда Сысоева приняла участие в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение». Она впервые была на таком проекте. Актрису позвали туда одновременно с Сашей Стоуном . Так совпало, что они только начали встречаться. На шоу пара объединились с Джиганом и Оксаной Самойловой. Это позволило им долго продержаться на проекте. Однако Надежда все же ушла до финала. В беседе с Ляйсан Утяшевой она призналась, что решила дальше не бороться из-за разговора со Стоуном, подробности которого не раскрыла.

По словам Сысоевой, она играла на шоу и из нее получилась злодейка, поэтому на нее обрушилось много хейта. После проекта у актрисы умерла мама, что стало для ее ударом.

«Эта волна хейта на меня навалилась. Она возможно не была такой болезненной, потому что в тот момент я болела совершенно за другую ситуацию. Конечно, это доставляло мне неприятность или я просто не могла расслабиться. Помимо того, что с моей семьей происходило был еще медиа шквал всего. Писали многие люди и поддерживали, и удивлялись», – пояснила звезда в передаче «Дерзкая готовка».

Она отметила, что ее творческая команда провела анализ хейтеров, так как они хотели создать свой проект. Им удалось вычислить, что часть хейтеров проплачена.

«Я настолько раздражала аудиторию, что такие вбросы не прокатывали», – отметила звезда.

Злопыхатели также утверждали, что актриса «слишком стара» для Стоуна. Она даже стала переживать из-за свей внешности. Сысоева задумалась о подтяжке лица, но косметолог отговорил ее, посоветовав отдохнуть на море и немного набрать вес. В итоге актриса решила заняться спортом и прибавила несколько килограммов, что помогло ей почувствовать себя увереннее.

«Писали, что у нас огромная разница в возрасте и что я старо выгляжу. Я смотрю в зеркало и думаю: «Нет, так же я выгляжу. Все в порядке», — посетовала артистка.