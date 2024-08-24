«Модница недели»: битва соперниц — знающая себе цену Бородина против Акиловой в наряде из «института благородных девиц»

Сегодня в нашем модном баттле сразятся две соперницы — телеведущая Ксения Бородина и блогер Алина Акилова.

Обе дамы связаны своим нежным чувством к участнику шоу «Последний герой» Николаю Сердюкову. Правда, у первой они еще горячи, а у второй — уже успели остыть. Алина Акилова — бывшая жена Николая Сердюкова . А у Ксении Бородиной роман с ним в самом разгаре.

Поможет разобраться, кто же из двух дам лучше разбирается в модных трендах, модный эксперт Teleprogramma.org, стилист-имиджмейкер Дарья Правич .