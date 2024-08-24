«Модница недели»: битва соперниц — знающая себе цену Бородина против Акиловой в наряде из «института благородных девиц»

Образы двух известных дам оценила модный эксперт Teleprogramma.org, стилист-имиджмейкер Дарья Правич.
Сегодня в нашем модном баттле сразятся две соперницы — телеведущая Ксения Бородина и блогер Алина Акилова.
Обе дамы связаны своим нежным чувством к участнику шоу «Последний герой» Николаю Сердюкову. Правда, у первой они еще горячи, а у второй — уже успели остыть. Алина Акилова — бывшая жена Николая Сердюкова. А у Ксении Бородиной роман с ним в самом разгаре.
«По этому фото сложно определить крой и посадку джинсов, понять, насколько они идут Ксении Бородиной. Ракурс определенно удачный. Ксения Бородина выбрала актуальную небрежную многослойность: куртка в сочетании с повязанной на пояс плотной рубашкой. Оставив за кадром целесообразность и удобство такого аутфита, в целом, можно сказать, что цветовая гамма контрастному типажу Ксении Бородиной подходит. Остается один вопрос: к чему здесь цветочный узор на топе? Однотонный или с крупной надписью лаконичным шрифтом он дополнял бы образ значительно лучше. 7 баллов».
А в этом роскошном наряде Ксения Бородина отметилась в Стамбуле на премии «Золотая бабочка».
«Очень красивое платье, подчеркивающее фигуру Ксении Бородиной уместно и органично. Классический крой «золотого Голливуда» дополняют локоны и изящная сумочка. Массивней чокер на их фоне смотрится грубовато, я бы заменила его нежным колье, возможно, с блеском, в дополнение к браслету и часам. То же касается босоножек: они должны быть либо черными, либо золотыми. Не очень понятно, для чего тут серебро, да еще в таком незатейливом исполнении. Образ вытягивает посадка и ткань платья. 7 баллов».
Алина Акилова и ее избранник в ЗАГСе. Фото: соцсети Алины Акиловой
«Для бракосочетания Алина Акилова выбрала платье «девчачьего» кроя, хорошо гармонирующее с ее женственным типажом. Лаконичный атлас, минимум декора и аккуратная укладка избавляют образ от перегруза. Накидка придает торжественности, как и сдержанный, но заметный макияж с акцентом на глаза. Единственное, что бы я заменила — босоножки. Лодочки смотрелись бы более органично. 8 баллов».
В этом наряде Алина Акилова вышла в свет, появившись на одном из спектаклей Большого театра.
Алина Акилова в Большом театре. Фото: соцсети Алины Акиловой
«Неоднозначное впечатление: чувство, будто Алина Акилова откровенно троллит свою аудиторию излишне пафосным нарядом. Хочется сказать ей, что не обязательно косплеить девушек из института благородных девиц, чтобы выглядеть в Большом театре уместно. Громоздкий силуэт в сочетании с тяжелой тканью и слишком крупными деталями у лица (контрастный воротник) не украшают Алину. Категорически неподходящие монументальному платью босоножки завершают провальный, на мой взгляд, образ. 4 балла».
Подводим итоги
Ксения Бородина по итогам модного баттла набрала 14 баллов и уверенно обошла свою соперницу Алину Акилову, у которой всего 12 баллов. Ксения Бородина в очередной раз доказала свою состоятельность.