Ксения Бородина познакомила нового бойфренда с дочерями: «Коля сразу стал проявлять внимание к девочкам»

Ксения Бородина не так давно стала рассказывать о личной жизни. Она больше не скрывает, что строит отношения с Николаем Сердюковым. Телеведущая давно его знает, но сблизились они на шоу « Последний герой ». Съемки проекта проходили весной на Алтае. Теперь Ксения регулярно делится романтичными кадрами. А недавно она даже поймала букет невесты на свадьбе друзей. Примечательно, что раскрывать подробности того, как у них вспыхнули чувства пока звезда не хочет.

По словам Бородиной, тайну она раскроет после окончания шоу. Но телеведущая призналась, что на «Последнем герое» Сердюков познакомился с ее дочками Марусей и Теоной.

«Коля сразу стал проявлять внимание к девочкам, интересоваться ими и общаться с ними в перерывах между испытаниями. Я обратила еще в тот момент на это внимание. Думаю, так детками интересуется. Ну он в целом очень любит детей, умеет с ними найти общий язык», — поделилась она.

Напомним, что у ее бойфренда есть дочка от прошлых отношений. Сама Ксения недавно призналась, что до сих пор не дает бывшему мужу Курбану Омарову познакомить новую жену с Теоной. Она считает, что бизнесмен должен извиниться перед ней за измены.