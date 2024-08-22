Против участников «Последнего героя», съевших выдру в Горном Алтае, возбудили дело за незаконную охоту

В этом году съемки «Последнего героя» с ведущей
Порой им не хватало еды. И в какой-то момент 44-летний нейрохирург
«Племя на меня, конечно, посмотрело какими-то уже другими глазами, когда настоящую добычу принес», — говорил Алан.
Но тогда он не знал, что это животное находится под защитой закона. И теперь сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте. Пока еще не определен виновник преступления, но главным фигурантом является Алан Царикаев, пишет NSK.KP.RU.
«Ему, скорее всего, ответственности не избежать. Но еще нужно смотреть текст договора организаторов шоу с участниками. Может быть, там есть пункт, в котором авторы обязуются предоставить площадку для свободной жизнедеятельности, где участники не смогут нанести ущерб животному миру», — пояснил юрист Дмитрий Родин.
Теперь организаторам шоу или самому Царикаеву может грозить штраф до пятисот тысяч рублей, два года исправительных работ или тюремное заключение на срок до двух лет.
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