«Модница лета»: Собчак, одетая мимо кассы, певица Алсу в «вечно молодом» наряде, идеальная Решетова и простоватая Проскурякова

«Образ Юлии Проскуряковой испортила сумка. Причем, цветом в большей степени, чем формой. Хочется другой, более яркий цвет, или коричневый. Весь образ яркий, в неоновой гамме, а сумка – из пастельной. А пастель рядом с неоном выглядит блеклой, линялой и дешевой (а не нежно-женственной, дорогой и элегантной). Закрываешь сумку пальцем, или представляешь на ее месте коричнево-коньячную, и все становится прекраснее.

И к вопросу уместности. Я не знаю, премьера какого фильма была, но меня не покидает ощущение, что образ в целом простоват для такого мероприятия. По магазинам, с подругами в кафе на веранде посидеть, на рабочую встречу с низким уровнем формальности — да. На премьеру? Скорее, нет. Здесь хочется больше лоска, меньше утилитарности. Спасти образ можно, заменив джинсы на брюки, парные жакету. Тогда получится костюм с футболкой, модные туфли, сумку долой, пробор в прическе сместить от центра хотя бы на 2 сантиметра и будет прекрасно! 5 баллов».