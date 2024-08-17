«Модница лета»: Собчак, одетая мимо кассы, певица Алсу в «вечно молодом» наряде, идеальная Решетова и простоватая Проскурякова

Вторая половина августа — самое время поближе рассмотреть, какие наряды выбирали звездные дамы этим летом для разных поводов. Изучаем, в чем они появлялись на прогулках, вечеринках, светских мероприятиях и выбираем самую модную девушку уходящего лета. А помогает нам разобраться во всех тонкостях и деталях модный эксперт Teleprogramma.org, стилист Надежда Чеснокова.
«Прекрасный образ певицы Алсу! Но он мог случиться 3 года назад, сегодня и через пару лет. Он актуален, в определенных ситуациях уместен, но какой-то «вечно молодой», нет ощущения модности. Хотя асимметрия, разрезы на ноге и крупные украшения из мятого золота сейчас тренд, но в вечерней моде это носили всегда. 8 баллов».
Молодая жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова на премьеру фильма явилась в жакете-оверсайз и джинсах-трубах. Но удался ли этот образ? Вот — мнение профессионала.
Юлия Проскурякова (на фото крайняя слева) с подругами. Фото: соцсети Юлии Проскуряковой
«Образ Юлии Проскуряковой испортила сумка. Причем, цветом в большей степени, чем формой. Хочется другой, более яркий цвет, или коричневый. Весь образ яркий, в неоновой гамме, а сумка – из пастельной. А пастель рядом с неоном выглядит блеклой, линялой и дешевой (а не нежно-женственной, дорогой и элегантной). Закрываешь сумку пальцем, или представляешь на ее месте коричнево-коньячную, и все становится прекраснее.
И к вопросу уместности. Я не знаю, премьера какого фильма была, но меня не покидает ощущение, что образ в целом простоват для такого мероприятия. По магазинам, с подругами в кафе на веранде посидеть, на рабочую встречу с низким уровнем формальности — да. На премьеру? Скорее, нет. Здесь хочется больше лоска, меньше утилитарности. Спасти образ можно, заменив джинсы на брюки, парные жакету. Тогда получится костюм с футболкой, модные туфли, сумку долой, пробор в прическе сместить от центра хотя бы на 2 сантиметра и будет прекрасно! 5 баллов».
«Мода — модой, а уместность никто не отменял. Образ с пиджаком цвета фуксии именно поэтому и недобрал баллов. А в образе Анастасии Решетовой мы видим идеальное совпадение места и образа и объективно модные вещи в модном сочетании — широкие джинсы, модные сандалии и сумка в одном цвете (что тоже тренд). И еще не остывший тренд на old money в действии. 10 баллов».
«Кроссовки на Ксении Собчак (пусть и модные) здесь мимо кассы. Я понимаю, что их скорее всего надели, чтобы было удобно далеко и много ходить, но в образ просятся сандалии. К другим вещам и к их сочетанию вопросов нет. Бохо и этника сейчас — очень горячий тренд и он будет нарастать. 9 баллов».
Кети Топурия этим летом в третий раз стала мамой. Во время беременности же Кети Топурия летала отдыхать в Турцию вместе с семьей и много гуляла с маленьким сыном Адамом. Одевалась всегда очень стильная звезда на отдыхе так, чтобы ей было исключительно удобно.
«Образ Кети Топурия из разряда «это вообще не модно, это просто удобно». Будущей маме очень хорошо и комфортно в этом наряде с маленьким ребенком в жару на море. С другой стороны, образ актуален, что тоже хорошо! Меховые тапки не модно-модно, но и не нафталин. Широкие свободные рубашки тоже носят, но для модного образа их недостаточно. Да, в целом и нет нужды всегда быть модной. Особенно — в ожидании малыша. 5 баллов».
Подводим итоги
Победа вместе с титулом «Модница лета» достается модели (и разлучнице) Анастасии Решетовой. Второе место модного баттла у Ксении Собчак, и третье — у певицы Алсу Абрамовой.