«Модница лета»: Собчак, одетая мимо кассы, певица Алсу в «вечно молодом» наряде, идеальная Решетова и простоватая Проскурякова

Анастасия Решетова и Алсу Абрамова. Фото: соцсети Анастасии Решетовой и Алсу Абрамовой

Летние образы звездных дам оценила модный эксперт Teleprogramma.org, стилист Надежда Чеснокова.

Вторая половина августа — самое время поближе рассмотреть, какие наряды выбирали звездные дамы этим летом для разных поводов. Изучаем, в чем они появлялись на прогулках, вечеринках, светских мероприятиях и выбираем самую модную девушку уходящего лета. А помогает нам разобраться во всех тонкостях и деталях модный эксперт Teleprogramma.org, стилист Надежда Чеснокова.

Алсу Абрамова: нет ощущения модности

Певица Алсу Абрамова обожает выгуливать платья по самым разным поводам. В ее модной обойме — масса женственных нарядов. Но вот модные ли они? Это еще вопрос.

Певица Алсу Абрамова. Фото: соцсети певицы Алсу

«Прекрасный образ певицы Алсу! Но он мог случиться 3 года назад, сегодня и через пару лет. Он актуален, в определенных ситуациях уместен, но какой-то «вечно молодой», нет ощущения модности. Хотя асимметрия, разрезы на ноге и крупные украшения из мятого золота сейчас тренд, но в вечерней моде это носили всегда. 8 баллов».

Юлия Проскурякова: без лоска

Молодая жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова на премьеру фильма явилась в жакете-оверсайз и джинсах-трубах. Но удался ли этот образ? Вот — мнение профессионала.

Юлия Проскурякова (на фото крайняя слева) с подругами. Фото: соцсети Юлии Проскуряковой

«Образ Юлии Проскуряковой испортила сумка. Причем, цветом в большей степени, чем формой. Хочется другой, более яркий цвет, или коричневый. Весь образ яркий, в неоновой гамме, а сумка – из пастельной. А пастель рядом с неоном выглядит блеклой, линялой и дешевой (а не нежно-женственной, дорогой и элегантной). Закрываешь сумку пальцем, или представляешь на ее месте коричнево-коньячную, и все становится прекраснее.

И к вопросу уместности. Я не знаю, премьера какого фильма была, но меня не покидает ощущение, что образ в целом простоват для такого мероприятия. По магазинам, с подругами в кафе на веранде посидеть, на рабочую встречу с низким уровнем формальности — да. На премьеру? Скорее, нет. Здесь хочется больше лоска, меньше утилитарности. Спасти образ можно, заменив джинсы на брюки, парные жакету. Тогда получится костюм с футболкой, модные туфли, сумку долой, пробор в прическе сместить от центра хотя бы на 2 сантиметра и будет прекрасно! 5 баллов».

Анастасия Решетова: идеальное совпадение

Модель Анастасия Решетова, которой этим летом досталось по полной в связи с разводом певицы Алсу Абрамовой, восстанавливала силы не абы где. После разговоров о том, что она стала разлучницей, Анастасия Решетова путешествовала по дорогим курортам Италии и Франции и выглядела соответствующе.

Анастасия Решетова. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

«Мода — модой, а уместность никто не отменял. Образ с пиджаком цвета фуксии именно поэтому и недобрал баллов. А в образе Анастасии Решетовой мы видим идеальное совпадение места и образа и объективно модные вещи в модном сочетании — широкие джинсы, модные сандалии и сумка в одном цвете (что тоже тренд). И еще не остывший тренд на old money в действии. 10 баллов».

Ксения Собчак: мимо кассы

Ксению Собчак многие считают иконой стиля. Но, судя по всему, молиться на нее пока рановато. Например, в этом образе Ксения Собчак допустила грубую ошибку.

Ксения Собчак. Фото: соцсети Ксении Собчак

«Кроссовки на Ксении Собчак (пусть и модные) здесь мимо кассы. Я понимаю, что их скорее всего надели, чтобы было удобно далеко и много ходить, но в образ просятся сандалии. К другим вещам и к их сочетанию вопросов нет. Бохо и этника сейчас — очень горячий тренд и он будет нарастать. 9 баллов».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кети Топурия: не модно, но и не нафталин

Кети Топурия этим летом в третий раз стала мамой. Во время беременности же Кети Топурия летала отдыхать в Турцию вместе с семьей и много гуляла с маленьким сыном Адамом. Одевалась всегда очень стильная звезда на отдыхе так, чтобы ей было исключительно удобно.

Кети Топурия с сыном Адамом. Фото: соцсети Кети Топурии

«Образ Кети Топурия из разряда «это вообще не модно, это просто удобно». Будущей маме очень хорошо и комфортно в этом наряде с маленьким ребенком в жару на море. С другой стороны, образ актуален, что тоже хорошо! Меховые тапки не модно-модно, но и не нафталин. Широкие свободные рубашки тоже носят, но для модного образа их недостаточно. Да, в целом и нет нужды всегда быть модной. Особенно — в ожидании малыша. 5 баллов».

Подводим итоги

Победа вместе с титулом «Модница лета» достается модели (и разлучнице) Анастасии Решетовой. Второе место модного баттла у Ксении Собчак, и третье — у певицы Алсу Абрамовой.

Справка Teleprogramma.org

Надежда Чеснокова — стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов.

Читайте также:

Читайте также