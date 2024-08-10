«Модница недели» среди светских львиц и певиц: любящая себя Рудковская, прекрасная Лорак и статная Шубская

Не так давно в столице Азербайджана состоялось одно из самых заметных событий этого лета — Dream Fest 2024. Звезды собрались на фестивале, чтобы блеснуть своими вокальными данными и выгулять сногсшибательные наряды. Ну, а «Модница недели» пристально рассмотрела их аутфиты вместе с имидж-дизайнером Еленой Юриной.

Яна Рудковская : прекрасна, потому что прекрасна