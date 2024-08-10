«Модница недели» среди светских львиц и певиц: любящая себя Рудковская, прекрасная Лорак и статная Шубская

Яна Рудковская, Ани Лорак с дочкой Софией на Dream Fest в Баку. Фото: Global Look Press

Наряды звездных див на недавнем фестивале Dream Fest в Баку оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, имидж-дизайнер Елена Юрина.

Не так давно в столице Азербайджана состоялось одно из самых заметных событий этого лета — Dream Fest 2024. Звезды собрались на фестивале, чтобы блеснуть своими вокальными данными и выгулять сногсшибательные наряды. Ну, а «Модница недели» пристально рассмотрела их аутфиты вместе с имидж-дизайнером Еленой Юриной.

Яна Рудковская: прекрасна, потому что прекрасна

Продюсер и светская львица Яна Рудковская, кажется, не пропускает ни одного крупного светского мероприятия. Блистать на них — ее суть. В столице Баку Яна Рудковская подтвердила свое реноме иконы стиля, облачившись в наряд своего любимого бренда — Диор.

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

«Прекрасный, спокойный, в плане концептуального стиля, образ Яны Рудковской. Когда прекрасен, потому что прекрасен. Нет резких переходов, очень гармонично с линиями прически. Без эпатажа и с любовью к себе, как к женщине, свободной внутри! Не знаешь, что выбрать, будь Ангелом Виктории Сикрет. 10 баллов».

Ани Лорак: ничего привлекающего взгляды

Певица Ани Лорак точно знает, какие наряды подчеркивают достоинства ее фигуры. Не промахнулась она и на этот раз.

Ани Лорак с дочкой Софией. Фото: Global Look Press

«Спокойная и прекрасная Ани Лорак. Ничего как будто привлекающего взгляды. Беспроигрышный вариант, когда на красивой девушке все красиво! Лаконично и женственно. 10 баллов».

Настасья Шубская: величественная и статная

Дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой модель и светская львица Настасья Шубская — девушка статная и где-то даже величественная. Настасья явно умеет себя эффектно подать.

Настасья Шубская. Фото: скрин видео соцсети Настасьи Шубской

«Настасья Шубская выглядит спокойно, статно. Линия волос повторяет линию платья. Возможно, стоит поменять туфли на более вечерний вариант. За образ ставлю 8 баллов, поскольку платье не выглядит вечерним, и образ не запомнится».

Семра Рагимли: старалась выделиться

Азербайджанская певица, участница конкурса «Евровидение» 2016 года Семра Рагимли на фестивале предстала в образе бабочки. Смело!

Семра Рагимли. Фото: Global Look Press

«Образ Семры Рагимли прекрасен. Возможно, не так эффектна ткань наряда, но Семра явно постаралась выделиться. Ставлю 9 баллов только из-за качества ткани на внешний вид».

Нигяр Джамал: полный промах

Еще одна азербайджанская певица, победительница конкурса «Евровидение» 2011 года и почти точная копия Дженнифер Лопес, Нигяр Джамал. Увы, в отличие от своей заокеанской коллеги одеваться не умеет, что и продемонстрировала в Баку.

Нигяр Джамал (на фото справа) и ее спутник. Фото: Global Look Press

«У Нигяр Джамал неудачное платье. Невыигрышно смотрится грудь и живот в таком наряде. Устаревшая модель туфлей разочаровала. Могло быть эффектнее! Ставлю 5 баллов».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Подводим итоги

Первое место нашего модного баттла делят две дивы — Яна Рудковская и Ани Лорак. Второе место у азербайджанской певицы Семры Рагимли, третье — у модели Настасьи Шубской.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Юрина — имидж-дизайнер, цветоаналитик, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов.

Читайте также:

Читайте также