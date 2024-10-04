Как и ожидалось, на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным приехал его внебрачный сын Альберт Штефан. Точнее, мужчина считает себя сыном известного музыканта.

Сам же Вячеслав Добрынин никогда не встречался со Штефаном и отказался проходить процедуру ДНК, чтобы установить свое родство с ним.

Узнав о смерти Вячеслава Добрынина, Альберт Штефан, живущий в Красноярском крае, озвучил свое намерение приехать попрощаться с ним и сделал это. Он появился на траурной церемонии, которая прошла в пятницу, 4 октября в Москве.

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На прощание приехала также единственная дочка Вячеслава Добрынина Екатерина. Она прилетела из США, где живет уже практически двадцать лет. На похоронах отца Екатерина находилась все время рядом с его вдовой, второй женой Вячеслава Добрынина Ириной.

По материалам Starhit