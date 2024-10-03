На похороны Вячеслава Добрынина приедет его внебрачный сын

Стало известно, что посетить траурную церемонию прощания с известным музыкантом, написавшим массу хитов, Вячеславом Добрыниным, планирует внебрачный сын знаменитости.

Мужчина по имени Альберт Штефан живет в Красноярском крае. Узнав о кончине Вячеслава Добрынина, которого он считает своим биологическим отцом, Штефан высказал намерение проститься с ним.

Похороны, напомним, состоятся в пятницу, 4 октября.

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Напомним, о наличии о Вячеслава Добрынина внебрачного сына стало известно несколько лет назад. Мужчина стал участником ток-шоу Андрея Малахова, во время которого рассказал свою историю. Якобы его мать была знакома с Добрыниным и забеременела от музыканта, а когда предъявила ему свой живот, Вячеслав Добрынин сказал ей, что у него есть невеста.

Женшина долго хранила тайну. Но в какой-то момент рассказала сыну об отце.

Вячеслав Добрынин тогда отказался делать ДНК, чтобы подтвердить или опровергнуть факт отцовства. Он не пришел на шоу, отказавшись от общения с предполагаемым внебрачным сыном.