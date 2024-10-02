Вячеслав Добрынин пережил перед смертью очень сильный стресс

Знакомые известного музыканта Вячеслава Добрынина рассказали, что в последнее время он жил в жутком стрессе и был в депрессии. Причной тяжелого эмоционального состояния Вячеслава Добрынина стало осознание того, что он тяжело болен.

Вячеслав Добрынин не смог принять свой диагноз и смириться с ним. Он сдал после первого инсульта.

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«Он стал осознавать, что больше уже никогда не будет таким, как прежде. Осознание этого стало для него большим ударом», — рассказали знакомые Вячеслава Добрынина.

Чтобы избавиться от чувства страха и незащищенности перед реальностью, Вячеслав Добрынин начал употреблять спиртные напитки, несмотря на строжайшие запреты врачей по поводу алкоголя.

В итоге, у Вячеслава Добрынина случился уже третий по счету инсульт, с которым его организм не справился.

Напомним, Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года.