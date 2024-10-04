Вдова Вячеслава Добрынина Ирина еле держалась на прощании с ним

В Москве в эту пятницу, 4 октября, состоялась церемония прощания с Вячеславом Добрыниным. Вдова композитора Ирина во время траурного мероприятия сидела рядом со Львом Лещенко. Певец трогательно поддерживал 65-летнюю Ирину, потерявшую любимого супруга.

На прощание с Вячеславом Добрыниным Ирина не стала надевать темных очков, под которыми вдовы обычно прячут заплаканные глаза. Ирина предстала в черном пальто и с непокрытой головой. Она собрала длинные волосы в хвост на затылке, открыв свое лицо, на которое не стала наносить макияж.

Было заметно, что она еле держится. А чтобы не расплакаться, смотрела в одну точку. Жена Вячеслава Добрынина, судя по всему, была готова к его уходу, поскольку музыкант уже давно тяжело болел.

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Ирина стала последней любовью Вячеслава Добрынина, в браке они прожили почти сорок лет. Она моложае супруга на тринадцать лет.

Напомним, Вячеслав Добрынин умер 1 октября, ему было 78 лет. Причиной смерти Вячеслава Добрынина стал инсульт.

По материалам Starhit