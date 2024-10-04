Вячеслава Добрынина похоронят рядом с Валентином Юдашкиным и Борисом Клюевым

В Москве началась траурная церемония прощания с известным музыкантом, автором многочисленных хитов, Вячеславом Добрыниным. Похоронят Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище.

Как сообщается, его могила будет находиться рядом с захоронениями модельера Валентина Юдашкина, актера Бориса Клюева и оперного певца Владислава Верестникова.

В эти минуты к месту прощания с Вячеславом Добрыниным идут поклонники, в руках у всех цветы. Венок от Аллы Пугачевой, которая тепло общалась с Вячеславом Добрыниным на церемонию привезла представить Примадонны Елена Чупракова.

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Напомним, Вячеслав Добрынин скончался 1 октября от последствий инсульта. Ему было 78 лет.

По материалам телеграм-канала Mash