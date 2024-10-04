Единственная дочь Вячеслава Добрынина прилетела из США на прощание с отцом

Единственная дочь музыканта Вячеслава Добрынина Екатерина прилетела из Америки на прощание с покойным отцом. Екатерина появилась на траурном мероприятии в черном пальто, ее заплаканные глаза закрывали темные очки.

Во время церемонии прощания Екатерина находилась рядом с вдовой своего отца, второй женой Вячеслава Добрынина, Ириной.

Екатерина родилась в первом браке Вячеслава Добрынина. Она появилась на свет в 1978 году. Дочь Вячеслава Добрынина — актриса, она окончила ВГИК, училась на курсе Алексея Баталова.

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Еще в студенческие годы Екатерина пробовала сниматься в кино. С начала 2000-х годов Екатерина живет в США. Она вышла замуж за американского режиссера Шейна Макгаффи, с которым была знакома еще со студенческих лет. У дочери Вячеслава Добрынина двойная фамилия — Добрынина-Макгаффи. Ее супруг, судя по всему, с тестем проститься не приехал.

По материалам Starhit