Зепюр Брутян сводила подросшего сына Павла Прилучного в контактный зоопарк в Геленджике: «Я в шоке! Маленький мужичок»

Павел Прилучный уже два года состоит в браке с Зепюр Брутян . Влюбленные строят гармоничные отношения. После развода с Агатой Муцениеце актер выдержал паузу. Теперь у него с новой избранницей растет годовалый сын Микаэль. Примечательно, что она уже не раз путешествовала с ним и даже возила на Мальдивы.

А недавно супруги приехали в Геленджик . С собой актер взял и сына от первого брака Тимофея. Там Прилучный снимается, но свободное время посвящает семье. Недавно они посетили местный аквапарк. А накануне супруги привели детей в контактный зоопарк.

На этот раз Зепюр поделилась трогательными кадрами. Она засняла малыша, который гладил кроликов. Микаэль был облачен в красный костюм с шортами. Прилучный находился рядом с наследником, но мальчик не боялся.