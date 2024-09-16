Зепюр Брутян сводила подросшего сына Павла Прилучного в контактный зоопарк в Геленджике: «Я в шоке! Маленький мужичок»

А недавно супруги
На этот раз Зепюр поделилась трогательными кадрами. Она засняла малыша, который гладил кроликов. Микаэль был облачен в красный костюм с шортами. Прилучный находился рядом с наследником, но мальчик не боялся.
«Я в шоке! Маленький мужичок», — восхитилась Брутян.
Также с животными смог провести время 11-летний Тимофей. Он живет с отцом. Прилучный даже перевел сына на дистанционное обучение. А вот дочка София осталась в Москве с Муцениеце. Между бывшими супругами идут суды из-за детей.
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