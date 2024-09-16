Зепюр Брутян сводила подросшего сына Павла Прилучного в контактный зоопарк в Геленджике: «Я в шоке! Маленький мужичок»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный увез свою семью в Геленджик. Сын супругов не испугался животных.

Павел Прилучный уже два года состоит в браке с Зепюр Брутян. Влюбленные строят гармоничные отношения. После развода с Агатой Муцениеце актер выдержал паузу. Теперь у него с новой избранницей растет годовалый сын Микаэль. Примечательно, что она уже не раз путешествовала с ним и даже возила на Мальдивы.

А недавно супруги приехали в Геленджик. С собой актер взял и сына от первого брака Тимофея. Там Прилучный снимается, но свободное время посвящает семье. Недавно они посетили местный аквапарк. А накануне супруги привели детей в контактный зоопарк.

На этот раз Зепюр поделилась трогательными кадрами. Она засняла малыша, который гладил кроликов. Микаэль был облачен в красный костюм с шортами. Прилучный находился рядом с наследником, но мальчик не боялся.

Зепюр Брутян засняла сына с мужем. Фото: соцсети Зепюр Брутян

«Я в шоке! Маленький мужичок», — восхитилась Брутян.

Также с животными смог провести время 11-летний Тимофей. Он живет с отцом. Прилучный даже перевел сына на дистанционное обучение. А вот дочка София осталась в Москве с Муцениеце. Между бывшими супругами идут суды из-за детей.

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