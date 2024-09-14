Зепюр Брутян и Павел Прилучный привели годовалого сына в самый большой аквапарк в России

Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Зепюр Брутян поделилась трогательные кадры с наследником.

Зепюр Брутян уже давно состоит в отношениях с Павлом Прилучным. Примечательно, что она познакомилась с ним еще 4 года назад. Но лишь после развода актер снова встретил Брутян. Между ними вспыхнул роман. Потом артистка сыграла свадьбу с ним и вскоре родила сына Микаэля. Она демонстрирует идиллию в семье в соцсетях. У пары есть желание завести еще одного ребенка.

Недавно Прилучный увез семью в Геленджик. Он взял с собой сына от первого брака Тимофея. А вот его дочка Мия осталась с Агатой Муцениеце. Бывшие супруги судятся из-за детей.

На этот раз Брутян свозила своего сына в самый большой аквапарк в России. Она выложила кадры в соцсети, где щеголяла в тунике. Потом Прилучный заснял, как Микаэль стоит в бассейне. Он заметно подрос.

Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

На этот раз Брутян отметила, что они с Прилучным остались довольны поездкой.

«Сегодня мы посетили самый большой аквапарк в России. На территории расположено 45 горок, мы не смогли удержаться! И все-таки они меня уговорили! «Это совсем не страшно» и повели на самые страшные горки», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сын Прилучного растет богатырем и очень похож на своего отца.

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