Павел Прилучный — о Зепюр Брутян: «Стараюсь все свободное время проводить с женой»

Известный российский актер, звезда сериалов Павел Прилучный поделился своими мыслями о важности семьи в интервью Teleprogramma.org.

Павел Прилучный подчеркнул, что семья занимает особое место в его жизни, и он старается проводить все свободное время со своей женой Зепюр Брутян , сыном от нее и двумя детьми, которые появились на свет в его браке с Агатой Муцениеце .

«Я стараюсь все свободное время проводить с женой и детьми», — сказал Павел Прилучный .

Павел Прилучный также отметил, что образы ветреных персонажей, которые он создает на экране, не имеют ничего общего с его личной жизнью. Он стремится быть хорошим мужем и отцом, и это является главным приоритетом для него.

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