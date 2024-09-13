Павел Прилучный — о Зепюр Брутян: «Стараюсь все свободное время проводить с женой»

Павел Прилучный подчеркнул, что семья занимает особое место в его жизни, и он старается проводить все свободное время со своей женой Зепюр Брутян, сыном от нее и двумя детьми, которые появились на свет в его браке с Агатой Муцениеце.
«Я стараюсь все свободное время проводить с женой и детьми», — сказал Павел Прилучный.
Павел Прилучный также отметил, что образы ветреных персонажей, которые он создает на экране, не имеют ничего общего с его личной жизнью. Он стремится быть хорошим мужем и отцом, и это является главным приоритетом для него.