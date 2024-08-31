Прилучный устроил сюрприз для Брутян в Геленджике в честь годовщины: «Играла музыка нашего первого танца со свадьбы»
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Павел Прилучный не перестает радовать свою молодую жену.
Павел Прилучный уже стал одним из тех актеров, которого знают по его ролям. Его армия поклонников только растет. Однако он не намерен останавливаться на достигнутом. Звезда сериала «Мажор» делает все, чтобы хорошо зарабатывать. Он заботится о жене Зепюр Брутян, которая на 8 лет его моложе. У пары растет сын Микаэль. Не так давно артист подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце, так как хочет забрать у нее детей: сына Тимофея и дочку Мию.
30 августа Прилучный отправился в путешествие с семьей. Он прилетел в Сочи, а от туда добрался до Геленджика. Актер устроил сюрприз жене, так как у них была годовщина со дня свадьбы. Он позаботился, чтобы номер украсили воздушными шарами в виде сердец, а пол и кровать засыпали лепестками роз. Также на кухне был накрыт ужин.
«Паша заранее стал и понимал, что предстоит нелегкая дорога. И заранее подготовил сюрприз, и снова поздравил с годовщиной. Это было очень мило! Девочки, я в этот момент забыла о том, что мы потратили на поездку почти 12-13 часов. А еще на фоне играла музыка нашего первого танца со свадьбы», — поделилась Брутян.
Поклонники не перестают восхищаться тем, какой Прилучный романтик. Другие отметили, что первую жену он так никогда не баловал.