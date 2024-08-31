Прилучный устроил сюрприз для Брутян в Геленджике в честь годовщины: «Играла музыка нашего первого танца со свадьбы»

Павел Прилучный уже стал одним из тех актеров, которого знают по его ролям. Его армия поклонников только растет. Однако он не намерен останавливаться на достигнутом. Звезда сериала «Мажор» делает все, чтобы хорошо зарабатывать. Он заботится о жене Зепюр Брутян , которая на 8 лет его моложе. У пары растет сын Микаэль . Не так давно артист подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце, так как хочет забрать у нее детей: сына Тимофея и дочку Мию.

30 августа Прилучный отправился в путешествие с семьей. Он прилетел в Сочи, а от туда добрался до Геленджика . Актер устроил сюрприз жене, так как у них была годовщина со дня свадьбы. Он позаботился, чтобы номер украсили воздушными шарами в виде сердец, а пол и кровать засыпали лепестками роз. Также на кухне был накрыт ужин.