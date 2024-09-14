Агата Муцениеце намекнула, что рассталась с Иваном Чуйковым

Агата Муцениеце уже четыре года состоит в разводе с Павлом Прилучным . Она родила от него двоих детей. Актриса воспитывает сына Тимофея и дочку Мию . За последние несколько лет у нее прибавилось проектов в кино. Она также играет в кабаре театре. Однако о личной жизни артистка предпочитает умалчивать.

Но в этом году она не переставала делиться кадрами с коллегой Иваном Чуйковым. На музыкальной премии для них даже устроили импровизированную свадьбу. Агата познакомила его со своими детьми. Но на этот раз она намекнула, что они все же не пара.

«Друзья, у моего замечательного друга и коллеги Вани Чуйкова есть замечательный спектакль, который называется «Мемуары тамады». Это очень интересный и необычный формат. Ваня там прекрасен, потому что это все ему очень идет. И это основано на реальных историях тамады. А Ваня — тамада. Все сошлось!» — заявила она.

Ранее Муцениеце также приготовила блинчики. Она выложила фото блюда и заявила, что ее будущему мужчине повезет. Актриса дала понять, что пока она радует домашней едой только своих детей.