Звезды «Дома-2» Мусульбес и Капаклы раскрыли имя свое дочери: «Знакомьтесь. С Романовной. Нам сегодня 1 месяц»

А 9 сентября они решили раскрыть имя. Пара приехала в лес. Татьяна была в джоггерах и розовой футболке. Она держала на руках дочку. Потом супруги поставили полотно, на которое высыпали сухую краску. Там появилось имя — Мия.
«Знакомьтесь. С Романовной! Нам сегодня 1 месяц», — написала Мусульбес.
Многие поклонники отметили, что это имя стало модным. Одним оно понравилось, а другие считают, что современные родители перестали давать детям простые и хорошие имена.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Читайте также: