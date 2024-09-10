Звезды «Дома-2» Мусульбес и Капаклы раскрыли имя свое дочери: «Знакомьтесь. С Романовной. Нам сегодня 1 месяц»

Татьяна Мусульбес уже несколько лет строит отношения с Романом Капаклы . Они переживали разные периоды, в том числе кризис. Но в прошлом году влюбленные сыграли свадьбу, а недавно у них родился малыш. В одном из роддомов Москвы родилась их дочка. Рядом с Татьяной был Роман, который поддерживал ее. Влюбленные вскоре погрузились в новый мир. Они теперь ухаживают за ребенком . Муж Мусульбес стал кормить малышку из бутылочки и укачивать ее ночью. Супруги демонстрируют гармоничные отношения.

А 9 сентября они решили раскрыть имя. Пара приехала в лес. Татьяна была в джоггерах и розовой футболке. Она держала на руках дочку. Потом супруги поставили полотно, на которое высыпали сухую краску. Там появилось имя — Мия.